05.03.2021 h 17:20 commenti

I percorsi ciclopedonali saranno più verdi: via alla piantumazione

In particolare nelle aiuole verranno piantati alberi di altezza media come noccioli, aceri, frassini, peri da fiore. Gli assessori Leoni e Barberis: "Non si tratta solo di abbellire la città, ma anche di ridurre le emissioni inquinanti"

Sono iniziati gli interventi di piantumazione di alberi e piante lungo i percorsi ciclopedonali della città, nell'ambito del piano operativo e del progetto di forestazione urbana Prato Urban Jungle, di cui Prato è capofila, che intende realizzare un piano di "verde capillare".

Piantumazioni in corso lungo le piattaforme ciclopedonali realizzate in viale Montegrappa. In particolare nelle aiuole verranno piantati alberi di altezza media come noccioli, aceri, frassini, peri da fiore per un totale di 27 alberi per ora fino a via Gerini/via Agnolo Gaddi, dove sono stati ultimati i lavori di pavimentazione.

In via Firenze, in cui sono in corso interventi di potatura degli alberi, le piantumazioni proseguiranno lungo il percorso ciclopedonale e anche nelle nuove aiuole dell'area sosta sulla strada che porta alla chiesa della Sacra Famiglia, nella quale verranno piantati 5 frassini, mentre alla base delle aiuole verranno sparsi semi di fiori di campo. Lungo la strada saranno posizionati peri, ligustri, una quercia e rose.



Proseguiranno poi le piantumazioni in via Ferrucci, in viale della Repubblica e anche nella grande aiuola in via San Giorgio davanti alla Passerella.

Soddisfatto l'assessore alla Mobilità e al Sistema delle Piste ciclabili Flora Leoni che valuta positivamente l'intervento: "Non si tratta solo di una questione paesaggistica, peraltro apprezzata in quanto le piante rendono tutto più gradevole, ma soprattutto un'azione, quella della piantumazione del verde, fondamentale per la salute di tutti. Sono piccoli passi nel piano della rigenerazione verde a corredo degli spazi condivisi per la mobilità lenta".

"Gli interventi di piantumazione di alberi, arbusti e cespugli rappresentano azioni concrete e importanti che fanno parte del Piano operativo di Forestazione urbana che porta avanti il processo di rinverdimento della città verso la transizione green - precisa l'assessore alle Politiche ambientali ed energetiche Valerio Barberis -. Inoltre con la piantumazione si favorisce da un lato l'abbellimento della città, dall'altro la riduzione delle emissioni inquinanti".

I lavori proseguiranno per tutto il mese fino a piantare un centinaio di alberi, cespugli e arbusti, mentre nelle aiuole verranno seminati fiori di campo che non richiedono grandi manutenzioni e contribuiscono ad abbellire gli spazi verdi.