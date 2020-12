28.12.2020 h 15:54 commenti

I pensieri e i disegni dei bambini sul futuro tappezzano la città

L'iniziativa è della compagnia Teatro Metropopolare realizzata con il sostegno dell'assessorato alla Cultura

I disegni, ma soprattutto i pensieri degli alunni delle scuole primarie di Prato tappezzeranno la città fino a metà gennaio. E' l'iniziativa realizzata dalla compagnia Teatro Metropopolare con il sostegno dell'assessorato alla Cultura del comune di Prato a pochi giorni dalla fine di questo anno. Cento manifesti di varie dimensioni con gli elaborati dei bambini sono stati affissi nei giorni scorsi per le strade della città. L'obiettivo di questa incursione artistica, frutto di uno specifico lavoro nelle scuole e nei laboratori estivi, è ripartire dalle riflessioni dei più piccoli verso una nuova primavera.

“Abbiamo guidato i ragazzi all'esplorazione dei propri sentimenti e delle proprie visioni legate a questo periodo e alla città che abitano, - spiega Livia Gionfrida del Teatro Metropolare - usando gli strumenti che continuano a vivere e resistere nel nostro Paese anche attraverso il nostro contributo: il teatro e l'arte. Il risultato sono stati tanti spunti su quanto (e su come) stiamo vivendo oggi e idee legate a nuove forme di relazione”.

La volontà della compagnia teatrale pratese è quella di far incontrare ai cittadini pratesi questi manifesti colorati e invitarli a riflettere (e a reagire) reinterpretando concetti come connessione, relazione, libertà, socialità e solidarietà. Il lavoro artistico di Metropopolare vuol essere uno stimolo per trasformare il vuoto e la paura della crisi sanitaria in un atto di speranza collettivo e individuale. "Un progetto di cui sarebbe stato contento Gianni Rodari" ha chiosato l'assessore alla Cultura Simone Mangani.