I "paperoni" delle case popolari: 300mila euro sui conti ma per la revoca i tempi sono lunghi

Gli uffici del Comune hanno fatto un lavoro certosino accertando per almeno una ventina di assegnatari con beni personali sopra i 100mila euro tra denaro, titoli e immobili. Solo nell'ultima settimana notificati 5 provvedimenti di decadenza ma con i ricorsi al Tar i tempi sono lunghi

Vivono in una casa popolare pagando affitti che vanno dai 40 ai 100 euro mensili, ma sui conti correnti e nei depositi hanno risparmi con cifre a tre zero, senza contare chi dispone anche di terreni o altri immobili. E non si tratta di casi isolati, visto che la certosina indagine fatta dagli uffici del Comune di Prato negli ultimi mesi, ha evidenziato quasi una ventina di alloggiatari "paperoni", vale a dire con beni personali tra mobili e immobili superiori ai 100mila euro. Tutto questo proprio nel momento in cui a Prato è allarme rosso per l'emergenza casa, con un numero di sfratti attesi per le prossime settimane che varia tra i 500 e i 600, in seguiti alla fine della moratoria di due anni imposta per il Covid.

Il Comune sta già facendo i provvedimenti di decadenza e di revoca dell'assegnazione, solo l'ultima settimana ne sono stati notificati cinque e altri partiranno nei prossimi giorni. La procedura, però, come spiega l'assessore al Sociale Luigi Biancalani, non ha tempi brevi. "Quasi sempre - dice -, chi riceve la revoca fa opposizione al Tar e bisogna quindi attendere il giudizio amministrativo o almeno la deliberazione sulla sospensiva".

Quindi, se si sommano i 15 giorni per le controdeduzioni alla notifca del Comune, i tempi del Tar e poi quelli dell'eventuale esecuzione forzosa con la forza pubblica, ecco che è facile capire come non sia possibile liberare dall'oggi al domani una casa anche quando chi la occupa non ha più, in maniera così macroscopica, i requisiti. Senza contare poi quando di mezzo ci sono minori o persone con certificati medici.

Una palese ingiustizia, quindi, proprio nel momento in cui a Prato c'è più fame di case, in attesa della graduatoria definitiva per le case popolari, attesa per settembre. E che di vera e propria ingiustizia si tratti, si capisce bene guardando le cifre di cui parliamo: tra chi attualmente vive nelle casi popolari, due hanno depositi e titoli per oltre 300mila euro e altri tre sopra i 200mila. Capita, ma sono casi rarissimi, che qualcuno, una volta messo di fronte ai conti, accetti di buon grado la revoca senza fare opposizione, magari giustificando l'improvviso arricchimento con una eredità o la liquidazione dal lavoro. Ma, a sentire in Comune, si tratta davvero di poche mosche bianche.