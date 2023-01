05.01.2023 h 00:00 commenti

I "paperoni" del Consiglio comunale siedono tutti sui banchi della maggioranza

Il Comune ha reso noto i redditi 2021 dei consiglieri comunali. Il più alto è quello di Rosanna Sciumbata, medico e capogruppo della lista Biffoni, seguita dalla collega di gruppo Teresa Lin. La prima rappresentante dell'opposizione è Marilena Garnier

(e.b.)

E’la più ricca del Consiglio comunale di Prato. Le dichiarazioni dei redditi 2022, riferite al 2021 e appena pubblicate sul sito del Comune, confermano il primato del medico di medicina generale, capogruppo della lista Biffoni e presidente della commissione 5. Dichiara 134.739 euro e in questa cifra sono compresi anche i gettoni che percepisce per la sua attività di consigliere. Sciumbata, probabilmente, è sul gradino più alto del podio di tutta l’amministrazione comunale, ma ne avremo certezza solo quando saranno pubblicati anche i dati della giunta.Esaminiamo quindi il resto del Consiglio specificando che le somme comprendono anche l’ammontare dei gettoni. Per il secondo posto non dobbiamo andare troppo lontano, anzi. Si tratta infatti, della collega di gruppo,, dipendente di un maglificio, con 91.702. euro. Terzo gradino per l’ingegnerdel Pd, appena eletto vicepresidente al posto di Sbolgi, entrato in giunta. Dichiara 73.602 euro.Subito fuori dal podio c’è il primo rappresentante dell’opposizione,dell’omonima lista, funzionario dell’agenzia delle entrate. Dichiara 49.665 euro. La segue a ruota il presidente del Consiglio comunale,, dipendente della Pubblica assistenza in aspettativa, che percepisce l’indennità di carica e dichiara 48.040 euro.del Pd, dipendente di un’azienda di telecomunicazioni, dichiara 45.583 euro. Ci sono poi Scapogruppo di Demos, insegnante in pensione, con 43.723 euro, edel PD, ingegnere, con 42.654 euro. Passiamo allo scaglione inferiore condi Italia al centro, agente di commercio per un’azienda di telecomunicazioni, con 36000euro,, militare, con 38.807 euro,dei Cinque Stelle, educatrice prima infanzia, con 35.866 euro.capogruppo di Fratelli d’Italia e organizzatore di eventi, dichiara 35.592 euro mentredel Pd, impiegata, ha un imponibile di 34.681 euro. Scendiamo nello scaglione inferiore. Con 28.546 euro c’ècapogruppo del Pd, consulente aziendale e a ruota con 28mila euro troviamo l’insegnante tecnico-praticodel Pd. Seguonocapogruppo lista Sport, allenatore, con 24.109 euro,indipendente, ex Demos, operatrice sociale con 24.007 euro,del Pd, impiegata, con 23.258, i colleghiassistente sociale, con 21.426 euro,, segretario del Pd dal dicembre dell'anno d'imposta in esame e dipendente part time di un supermercato, con 21.328 euro,avvocato, con 21.109,, Fratelli d’Italia, con 20.675 euro.Scendiamo nello scaglione inferiore. Troviamo, capogruppo della Lega, dipendente di Confcommercio in aspettativa, con 15.732 euro,del Pd, avvocato, con 15.654 euro,, capogruppo del Centrodestra e consulente, con 15.550 euro. L’avvocatodi Italia al centro dichiara 14.980 euro, il collegadi Fratelli d’Italia 13.946 euro.del Pd, collaboratore sportivo, dichiara 13.703 euro,del Centrodestra, operatore nel settore logistica, dichiara 13.675 euro. Agli ultimi due posti troviamo lo studentedel Pd, con 13.400 euro edei Cinque stelle con 10.292 euro.