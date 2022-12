05.12.2022 h 10:48 commenti

I pannelli di rivestimento del Santo Stefano potrebbero non essere a norma

L'ospedale di Prato, insieme a quelli di Pistoia, Lucca e Massa, sono citati nella relazione che i vigili del fuoco hanno consegnato alla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che il 29 agosto 2021 distrusse completamente la Torre dei Moro

Ci sono anche i quattro nuovi ospedali della Toscana – Prato, Pistoia, Massa e Lucca – tra i 20 edifici finiti nella lista della relazione che i vigili del fuoco hanno consegnato alla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che il 29 agosto 2021 distrusse completamente la Torre dei Moro, edificio di 18 piani alla periferia del capoluogo. Sotto la lente di ingrandimento i pannelli in plastica e alluminio utilizzati per rivestire il palazzo e che potrebbero essere dello stesso tipo montati sulle facciate dei quattro ospedali toscani. Nei giorni scorsi, piccole porzioni dei pannelli sarebbero state prelevate dai vigili del fuoco per poter procedere ad esami comparativi e ad una analisi per determinare con esattezza la composizione. Presto per dire quali saranno gli esiti delle analisi e dunque assolutamente prematuro dire cosa potrà accadere.

Le Asl Toscana centro e Toscana nord ovest sono in attesa ed è inutile dire che si tratta di una trepida attesa perché se dovesse emergere che i pannelli sono dello stesso tipo che rivestivano l'edificio milanese e che, pare, abbiano avuto un ruolo di primo piano nella propagazione dell'incendio, si dovranno prendere provvedimenti per azzerare potenziali rischi. Come gli ospedali toscani, ci sono altre sedici costruzioni sotto esame, tutti già sottoposti ai prelievi di campioni da analizzare. All'elenco degli edifici a rischio la procura di Milano è arrivata in seguito al sequestro di documenti e contratti negli uffici della società che ha gestito la vendita dei pannelli.

Sulla questione interviene Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale: “C’è da augurarsi che i riscontri smentiscano questa eventualità che, se confermata, getterebbe nuove ombre sull’operato della Regione in ambito sanitario – il suo commento – l’operazione dei nuovi ospedali fu fortemente voluta dall’allora presidentissimo Rossi e, naturalmente, non incontrò obiezioni di nessun tipo da parte del partito che da sempre governa la Toscana. E oggi? Giani ha qualcosa da dire o preferisce occuparsi di altre amenità? Qui c’è in gioco la sicurezza di migliaia di persone fra pazienti, visitatori, personale, che ogni giorno affollano il Santo Stefano. Se le indagini dovessero confermare un potenziale pericolo si dovrà porre rimedio immediatamente e si dovranno accertare eventuali responsabilità. E allora ci sarà da augurarsi che la Regione, il Comune e il partito che le comanda non continuino a voltarsi dall’altra parte”. ​



