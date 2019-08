03.08.2019 h 12:00 commenti

I nuovi proprietari rimuovono il tabernacolo dal muro della casa, malumore a Vergaio. Sarà donato alla chiesa

Rappresenta una Madonna con bambino e risale a circa un secolo fa. La rimozione in accordo con la Curia: "Non è sottoposto a vincolo e il valore artistico è quasi nullo" spiega il direttore dei Musei diocesani

E' stato rimosso ieri 2 agosto da due restauratrici, e verrà donato alla chiesa, il tabernacolo che si trovava sulla casa all'angolo tra via Traversa Pistoiese e via Traversa per Vergaio, con l'immagine della Madonna con bambino, risalente a circa cento anni fa. La rimozione ha provocato malumore tra i residenti, abituati da sempre a vedere l'immagine sacra. Una cittadina ha chiamato Notizie di Prato per segnalare il fatto: "E' un tabernacolo al quale siamo molto affezionati qui in paese - dice -. Adesso i nuovi proprietari cinesi della casa hanno deciso di toglierlo perché loro non sono cristiani. Non ci sembra giusto".

In realtà, al di là della logica delusione dei residenti, sembra che i nuovi proprietari dell'abitazione abbiano dimostrato molta sensibilità. Il tabernacolo, infatti, non è tutelato dalle Belle Arti e, secondo Claudio Cerretelli, direttore dei Musei Diocesani, non ha "nessun valore artistico o storico". Resta il valore devozionale e proprio per questo i proprietari, prima di farlo distruggere, hanno contattato la Diocesi chiedendo il da farsi. "A quel punto - prosegue Cerretelli - vista la disponibilità dei proprietari, abbiamo consigliato loro di farlo rimuovere e di donarlo alla parrocchia, che deciderà poi dove posizionarlo. Un gesto che abbiamo apprezzato, visto che non essendoci nessun vincolo della Soprintendenza sul manufatto, questo poteva anche essere legittimamente distrutto e andare perso per sempre".

Adesso resta da capire cosa accadrà al manufatto che, secondo quanto risulta, sarebbe stato rimosso a spese dei nuovi proprietari cinesi della casa. E non è nemmeno chiaro a chi verrà affidato. Il parroco di Vergaio don Rudy Lafazia si è detto infatti all'oscuro di tutta la questione.