I nuovi positivi al Covid a Prato scendono a 25, ma si registra purtroppo un altro decesso

Torna a scendere la curva dei contagi dopo l'impennata dovuta al focolaio che si è sviluppato all'interno della Rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci

Tornano a scendere a 25 i nuovi casi di positività al coronavirus a Prato, dopo l'impennata dei giorni scorsi dovuta al focolaio che si è sviluppato all'interno della Rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci. Oggi, purtroppo, si registra però anche una vittima del Covid, che fa salire a 265 il totale dei morti a Prato da inizio pandemia. Si tratta di un uomo di 75 anni residente a Prato e morto al Santo Stefano dove era ricoverato

Spostandoci ai dati di tutta la Toscana, sono 424 i nuovi positivi con un'età media di 48 anni e oggi si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un'età media di 78 anni. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 9.247, di cui il 4,6% positivo. Sono invece 3.697 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 11,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono 3.772 tamponi antigenici rapidi.

Considerando le 551 persone che nelle ultime 24 ore sono guarite, gli attualmente positivi sono 8.685, -1,6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 855 (23 in meno rispetto a ieri), 132 in terapia intensiva (8 in meno). Questa la situazione delle strutturi pratesi: 37 pazienti Covid ricoverati in area medica al Santo Stefano, 7 in terapia intensiva, 41 al centro La Melagrana di Narnali, 13 alla palazzina del vecchio ospedale e 17 al centro Pegaso allestito nell'ex Creaf.