I nuovi filtri vanno ko, di nuovo chiusa la piscina di Mezzana

Da questa mattina le acque della vasca erano torbide, da qui la decisione presa dall' amministrazione comunale. L'assessore Vannucci: "Se è un problema di forniture difettose ci rifaremo sul costruttore"

Riaperta da poche settimane, la piscina di Mezzana è nuovamente inagibile per un problema ai filtri dell’acqua. Questa mattina 8 ottobre l’amministrazione comunale ha deciso di chiuderla in attesa del sopralluogo del tecnico che era comunque già fissato da tempo come controllo dopo la fine dei lavori di manutenzione che hanno riguardato anche l’impianto del filtraggio delel acque. “Ci siamo mossi subito per evitare ulteriori disagi a chi utilizza la piscina- spiega Luca vannucci assessore allo sport - E’ inammissibile che ci siano ancora problemi ai filtri, se è una fornitura difettosa ci rifaremo sul produttore. Intanto, però, dobbiamo cercare di sveltire i tempi per la riapertura dell’impianto”. Da qualche giorno i gestori avevano notato qualche problema ai filtri, ma la situazione era sottocontrollo. “Non credo sia un problema di manutenzione dell’impianto – conclude Vannucci – ma faremo tutte le verifiche del caso”. La piscina comunque, secondo quanto pubblicato sul sito del Comune resta chiusa fino a data da destinarsi. Attualmente restano aperti gli impianti di Iolo, San Paolo e quello della Gescal, mentre in via Marradi sono iniziati i lavori per ristrutturare la tribuna e gli spogliatoi.



