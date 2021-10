25.10.2021 h 12:49 commenti

I nuovi contagi da Covid a Prato sono 5 nelle ultime 24 ore. Anche oggi nessuna vittima segnalata

Numeri estremamente positivi quelli contenuti nel bollettino odierno della Regione che fa il punto sulla pandemia

Sono appena 5 i nuovi contagi da Covid registrati a Prato nelle ultime 24 ore, tutti nel capoluogo. E nello stesso intervallo di tempo non viene segnalato nessun decesso in provincia. Sono numeri estremamente positivi quelli che si leggono nel bollettino emesso oggi 25 ottobre dalla Regione per fare il punto sulla pandemia in Toscana. La situazione pratese, dopo essere stata a lungo tra le peggiori in Italia, sta decisamente migliorando, con una incidenza ogni centomila abitanti che scende sotto i 40 casi, ben al di sotto quindi della soglia di attenzione. Solo la provincia di Arezzo ha numeri migliori in Toscana.

I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono invece 211 su 11.246 test di cui 4.952 tamponi molecolari e 6.294 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,88% (5,6% sulle prime diagnosi). In tutta la regione si registrano purtroppo tre nuovi decessi: tutte donne, con un'età media di 90,3 anni.

Salgono leggermente i ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 259 (11 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). A Prato ci sono 27 pazienti Covid al Santo Stefano (tre dei quali in terapia intensiva) e quattro al Centro Pegaso.