23.10.2021

I nuovi contagi da Covid a Prato restano bassi: nelle ultime 24 ore sono stati 17

Anche oggi nel bollettino della Regione non sono segnalati decessi in tutta l'area pratese. L'incidenza settimanale dei nuovi casi si mantiene sotto il livello di guardia

Resta costante su numeri bassi il conteggio dei contagi da Covid a Prato: nelle ultime 24 ore i casi accertati sono stati 17 e anche oggi, fortunatamente, non si registrano vittime pratesi. Nel resto della Toscana, invece, i decessi sono stati cinque: due uomini e tre donne con un'età media di 84,6 anni. Prosegue, quindi, nell'area pratese la fase della pandemia che ha caratterizzato gli ultimi giorni, con i contagi ben al di sotto del limite di guardia e l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che resta sotto la soglia dei 50 casi.

In Toscana i casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 285 trovati analizzando poco più di 31mila tamponi molecolari e antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo (il tasso sale al 3,3% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 241 (6 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno).