I numeri dell'emergenza: in campo centinaia di soccorritori. Il prefetto chiede idrovore e militari per spalare il fango

Da ieri sera è riunito in Prefettura il Centro Coordinamento soccorsi. Arrivati rinforzi da Lazio, Campania, Grosseto e Arezzo. Duecentocinquanta i volontari delle varie associazioni

Ecco i numeri dell'emergenza di questa notte resi noti dalla Prefettura che da ieri sera ha convocato il Cos (Centro Coordinamento soccorsi). Sul campo sono state attivate 18 pattuglie dei carabinieri e altrettante della polizia, dieci della Municipale di Prato e sette unità di quella della Val di Bisenzio, 5 le pattuglie della polizia stradale una della Polfer e due della Provinciale, 120 le unità dei vigili del fuoco a cui si sono aggiunti anche forze provenienti dal Lazio, Campania e Toscana, in particolare Grosseto e Arezzo. Due i mezzi anfibi arrivati da Alessandria e Roma, attivati anche due elicotteri. Gli interventi effettuati fino ad ora dai vigili del fuoco a livello provinciale sono 90, altrettanti restano da fare. La guardia di finanza ha messo a disposizione i sommozzatori e il gruppo Sagf oltre a il reparto operativo e a un mezzo del reparto aeronavale. Duecentocinquanta i volontari delle varie associazioni impegnati nell'emergenza.

Al lavoro anche le squadre di Enel soprattutto in Val di Bisenzio dove è ancora difficile raggiungere i punti in cui i tralicci sono stati danneggiati. Con la riapertura della 325 la situazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Difficoltà in alta valle anche per le telecomunicazioni dove in accordo con il sindaco Giovanni Morganti a Vernio verranno posizionati alcuni gruppi elettrogeni di Tim. Ancora lontana, invece, la risoluzione dei problemi energetici a Oste, molte cabine elettriche sono sommerse dall'acqua e quindi non si può intervenire in sicurezza. “Abbiamo chiesto alla Regione - ha annunciato il prefetto Adriana Cogode - di inviarci quante più idrovore sia possibile, proprio per procedere nella fase di ripristino dei danni. C'è anche la richiesta al Governo dell'invio dei militari per aiutare a spalare il fango”.