I nonni di Poggio a Caiano raccontano le fiabe ai bambini: i video su Facebook e Youtube

L'iniziativa è partita ieri sui canali social del Comune. Ogni due sere verrà narrata una favola o una storia a tutti i bambini che vorranno ascoltarla prima di andare a letto

Ha preso il via ieri sera, 30 marzo, sulla pagina Facebook del Comune di Poggio a Caiano, il progetto “I nonni raccontano”. Ogni due sere, alle 20.30, viene pubblicato sulla pagina un video nel quale un nonno o una nonna racconta una favola o una storia a tutti i bambini che vorranno ascoltarla prima di andare a letto. La prima serata è stata un grande successo, con “Cappuccetto Rosso” narrato, o meglio cantato, da Nonna Maria Cristina, conosciuta da tanti per il suo lavoro come maestra.

Altri nonni hanno già inviato i propri video e l’iniziativa proseguirà almeno per tutta questa settimana, ma l’augurio è che vada avanti ancora per molto, fin tanto che i nonni poggesi saranno disposti ad inviare una video-storia. Oltre che sulla pagina Facebook , i video vengono caricati anche sulla pagina Youtube del Comune.

“È un’iniziativa semplice – commenta l’assessore alla cultura Giacomo Mari – ma che ha da subito riscontrato un grande apprezzamento da parte delle famiglie. Uno dei disagi che ogni famiglia deve superare in queste settimane è la divisione della famiglia stessa: nonni e nipoti non possono condividere il tempo insieme. Questo si sta rivelando un modo per far avvicinarli e allo stesso tempo per regalare a tutti i bambini della città, e non solo, una storia della buonanotte in questi giorni difficili. Grazie a tutti i nonni che già si sono messi in gioco inviandoci i loro video e a quelli che li faranno, donando un po’ del loro tempo a tutti i bambini”.