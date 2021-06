15.06.2021 h 13:23 commenti

I monumenti di Prato si "leggono" anche in Braille, presentata la prima guida turistica per ipovedenti

A realizzarla l'associazione Arcantarte in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Un percorso fra le vie del centro storico con una descrizione del Duomo, Santa Maria delle Carceri, Il Castello dell'Imperatore e Palazzo Pretorio

La prima guida turistica tattile di Prato è stata realizzata dall'associazione Arcantarte in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il contributo, di 5mila euro, della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Palazzo Pretorio, la Cattedrale, il Castello dell'Imperatore e Santa Maria delle Carceri sono i monumenti che l'associazione ha scelto di descrivere, partendo proprio dalla facciata. “Un lavoro – ha spiegato la presidente Antonella Nannicini - che abbiamo voluto fare in collaborazione con l'Uici proprio per dare la migliore descrizione possibile. Per chi è dotato di cellulari dell'ultima generazione è anche possibile ottenere la sintesi vocale della descrizione dei monumenti e delle vie limitrofe”

Una guida che verrà distribuita all'ufficio del turismo e nei musei, oltre che consegnata alle sezioni toscane dell'Uici e in occasione della mostra “Accarezza l'Arte” che sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Vaj.

“Sentivamo il bisogno di avere una guida dettagliata dei più importanti monumenti della città – ha sottolineato Stefania Scali presidente Uici Prato – speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che possa valorizzare il turismo a Prato e permette anche a chi non ha la vista di ammirare le bellezze della città”.

Una sfida che è stata accettata dall'amministrazione comunale : “E' il primo passo verso un percorso più ampio – ha spiegato l'assessore al turismo Gabriele Bosi – che offre un servizio in più ai turisti. Sicuramente nei prossimi mesi cercheremo di allargare gli itinerari e includere altri monumenti”

La guida è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. “Un progetto – ha spiegato il presidente Franco Bini – che parla di inclusione, una delle caratteristiche di questa città. Anche per questo siamo stati felici di contribuire nella sua realizzazione”.

