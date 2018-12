19.12.2018 h 14:16 commenti

I monumenti cittadini diventano gioielli da indossare, ecco l'idea regalo del Museo del Tessuto

La collezione esclusiva è in vendita nei bookshop del Museo del Tessuto e dei Musei diocesani. I gioielli sono stati realizzati in argento dal Centro Orafo Pistoiese

Al Museo del Tessuto i monumenti e i simboli di Prato diventano gioielli e charms da indossare. Questa mattina, 19 dicembre, è stata presentata questa originale e esclusiva collezione che valorizza il patrimonio artistico della città e può rappresentare anche una simpatica idea regalo per queste festività natalizie

"L'iniziativa - spiega il direttore del Museo Filippo Guarini - è stata pensata come vero e proprio omaggio alla città e alla sua identità culturale unica".

Realizzata in collaborazione con i laboratori del Centro Orafo Pistoiese, la collezione si compone di gioielli in argento 925 sapientemente lavorati e rifiniti a mano in Toscana, che riproducono nei minimi dettagli i più importanti fiori all’occhiello del patrimonio d’arte di Prato.



Dall’armonia unica del Duomo con il pulpito di Donatello, alle torri imponenti del Castello dell'Imperatore, dalla cupola della Basilica di santa Maria delle Carceri al dettaglio meccanico della piccola Spola, simbolo dell’importante tradizione tessile del territorio.

Una linea di pendenti che possono essere montati su bracciali, collane e portachiavi a soggetto esclusivo scelti al momento dell’acquisto oppure pensati per essere integrati ad altri charms per arricchire gioielli componibili dei principali marchi in commercio.