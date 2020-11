09.11.2020 h 17:05 commenti

I medici pratesi hanno votato nel segno della continuità: Moradei e Magro verso la conferma

La lista capeggiata dal presidente uscente ha conquistato tutti i posti del nuovo Consiglio dell'Ordine dal quale resta esclusa l'attuale vice Rosanna Sciumbata. Nessun ribaltone anche per la sezione degli odontoiatri

La lista "Ippocrate" guidata dal presidente uscente Guido Moradei ha vinto le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Prato, riportando una schiacciante vittoria, 250 voti, sulla lista antagonista "Insieme per il Rinnovamento" capeggiata da Livio Benelli, che ne ha ottenuti 130. In totale su 1.306 iscritti hanno votato in 534.

Nel nuovo consiglio, che durerà in carica 3 anni, risultano eletti Guido Moradei (attuale presidente dell’ordine), Dante Mondanelli, Alessandro Benelli, Luciana Biancalani, Antonella Manfredi, Simone Mencattini, Valentina Capacci, Lucia Pierazzoli e Niccolò Biancalani a cui si aggiungono Giuseppe Magro e Livio Benelli della lista "Odontoiatria Progresso Magro" unica in lizza nella sezione degli odontoiatri, dove lo stesso Magro dovrebbe essere confermato presidente..

Resta esclusa dal Consiglio l’attuale vicepresidente Rossana Sciumbata, che era candidata nella lista "Insieme per il Rinnovamento".

Il prossimo passo, fra una settimana, sarà l’elezione del presidente, quasi sicuramente si va verso un Moradei bis, il suo vice e il segretario.

“Sono doppiamente soddisfatto – ha commentato Moradei – sia per l’alta affluenza, sia naturalmente per il risultato ottenuto, tutto si è svolto in modo ordinato e soprattutto è stata un’espressione di grande democrazia”

Nonostante l’esclusione, il nuovo regolamento prevede che si voti la lista blindata, anche Livio Benelli è moderatamente soddisfatto: “Abbiamo perso, ma abbiamo comunque i ottenuto 130 preferenze , che, spero possano essere ugualmente rappresentate all’interno del nuovo consiglio dell’ordine”.



