28.12.2018 h 07:52 commenti

I locali del centro uniti per il Capodanno Live Music: le strade diventano un maxi palco dove ballare e divertirsi

Sono 14 gli esercizi riuniti da Alessandro Rubino che ha organizzato un evento collettivo per fare da cornice al concerto de I Ministri in piazza San Francesco

Capodanno Live Music Prato 2019 è l'evento, inserito nel cartellone Prato Festival, che la notte di San Silvestro unirà 14 locali del centro storico e farà da cornice al concertone di Piazza San Francesco dove saliranno sul palco i Ministri. L'organizzazione di Beer on the Road, sotto la direzione artistica di Alessandro Rubino e con il contributo dell'amministrazione comunale, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, con l'obiettivo di ripetere il successo di dodici mesi fa, quando tantissime persone affollarono i locali del cenro per salutare il vecchio anno e brindare al nuovo.

"Per una sera le vie del centro storico diventeranno un palco a cielo aperto - spiega Alessandro Rubino -: tantissima musica con band e deejay che animeranno le strade. Questa idea, che pare bizzarra, permette di organizzare un maxi party unendo le forze dei vari esercenti".

Per l’occasione saranno coinvolti 14 locali del centro storico: Gradisca, Ozne, Camelot 3.0, Tommi Ridammi un bacino, Bartat, La Locanda del Terzo Tempo, Wallace, Caffe 21, Opificio JM Lievita, La Cova, Le Barrique, To Wine, Pinchos, La Guava. I locali animeranno la propria via con musica dalle ore 22.30 in poi nella notte di San Silvestro. La musica sarà la protagonista con vari generi, dal rock al revival anni ’70, ’80 e ’90, dalla house alla disco commerciale, ma non sarà l’unica attrazione. Già dalle 18, infatti, nelle vie e piazze del centro storico i partecipanti potranno cenare con le numerose proposte dei locali.