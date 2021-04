27.04.2021 h 10:23 commenti

I libri della Lazzerini adesso arrivano in prestito direttamente a casa

L'iniziativa è stata studiata su misura per i cittadini in quarantena, isolamento o in situazione di vulnerabilità. Il servizio a domicilio è organizzato dal Comune di Prato e dall'Associazione Arci nell'ambito del Progetto Insieme

Parte un servizio di prestito a domicilio per i cittadini in quarantena, isolamento o in situazione di vulnerabilità. E' realizzato da Biblioteca Lazzerini e Associazione Arci Comitato Territoriale ed è compreso nell'ambito di Progetto Insieme che offre supporto ai cittadini pratesi, in condizioni di vulnerabilità a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Il servizio è completamente gratuito e sarà attivo da oggi martedì 27 aprile in via sperimentale fino alla fine di giugno. Prevede la consegna direttamente a casa di libri, cd e audiolibri.

"Grazie alla rete di Progetto - commentano l'assessore alle Politiche sociali Luigi Biancalani e l'assessore alla Cultura Simone Mangani -, possiamo sperimentare questo servizio in affiancamento all'apertura ordinaria di tutti gli altri servizi del polo bibliotecario. A consuntivo, nel mese di luglio, valuteremo la risposta delle persone e sulla base di quella decideremo se rendere stabile questa scelta".

Chi abita a Prato ed è in quarantena, in isolamento o in situazione di vulnerabilità e vuole usufruire del servizio di prestito a domicilio, deve semplicemente chiamare il numero 351 5515444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Risponderà un operatore dei servizi sociali a cui bisogna lasciare semplicemente nome e numero di telefono. Fatto questo, si verrà ricontattati da un bibliotecario di martedì o giovedì dalle 9 alle 13 per prenotare libri, audiolibri e cd, anche per ragazzi e bambini, che un incaricato di Arci Comitato Territoriale porterà direttamente a casa del cittadino. Per restituirli dopo un mese, si potrà riconsegnare ciò che si è avuto in prestito direttamente in Lazzerini, di persona o tramite un incaricato, oppure sarà un operatore dell'Associazione Arci ad andare a casa per consentire la restituzione.