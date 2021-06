25.06.2021 h 11:23 commenti

I lavori di fatica in ditta ora li fa il robot: "Anteprima Tessuti" punta sull'innovazione

Si tratta della prima esperienza per il distretto tessile pratese. Un braccio meccanico robotizzato “legge” gli ordinativi e smista le pezze tra le varie destinazioni. I titolari: "Migliorata la produzione e al tempo stesso la qualità del lavoro per i nostri dipendenti che si occupano solo del controllo"

Montemurlo continua ad essere una fucina di idee e soluzioni tecnologiche e innovative a servizio del tessile. Da qualche settimana nel reparto spedizioni di ”Anteprima Tessuti” di via Bramante a Bagnolo - l’azienda specializzata nella nobilitazione e commercializzazione di tessuti d’arredamento - è arrivato un robot che, con velocità e precisione, corre su un binario e smista pezze e rulli di tessuti, che saranno poi imballati e spediti in tutto il mondo.

Un'idea innovativa frutto dell'intuito dei titolari dell'azienda Enrico Piazza, Riccardo Biagioni, Moreno e Matteo Meoni, mutuata dalle catene di montaggio dell'automotive. I rulli di tessuti, tagliati e confezionati secondo le richieste dei clienti, vengono caricati su un nastro trasportatore, arrivano quindi su un grande scaffale metallico, dal quale vengono prelevati dal braccio robotizzato, che li solleva e li colloca nel giusto contenitore a seconda della destinazione finale pre -impostata dal computer. Una volta che l'ordine è completato, il robot provvede a trasportare il pancale con le pezze nella zona dell'imballaggio ed in pochi minuti i tessuti sono pronti a partire. Un'innovazione che non serve solo per velocizzare e semplificare la fase della spedizione, ma soprattutto per superare uno dei momenti del lavoro in fabbrica più faticosi e logoranti per gli operai, quella del sollevamento e caricamento dei pancali.

"Con questo macchinario abbiamo ottenuto una maggiore produzione, facendo stare meglio le persone, che ora sono dedicate al controllo - spiegano i titolari di Anteprima -. Per noi il benessere aziendale è fondamentale, tanto che abbiamo deciso di ridurre a sette ore e mezzo le ore di lavoro, anche se continuiamo a pagarne otto". E se qualcuno pensasse che la tecnologia e le macchine avessero preso il posto dell'uomo, rubando così posti di lavoro, si sbaglia di grosso, perché ad Anteprima Tessuti è successo esattamente il contrario. Nell'ultimo anno e mezzo, dall'inizio della pandemia, in azienda sono stati assunti dieci nuovi addetti, tutti giovani, portando il numero totale di dipendenti a circa 60 persone.



I tessuti che partono da Bagnolo arrivano oggi in tutto il mondo, dall'Ucraina al Brasile, dagli Stati Uniti all'Australia fino a Singapore. Anteprima sviluppa il design di tessuti di arredamento per navi, camper, alberghi, discoteche con un fatturato annuo che supera i 30 milioni di euro.

Stamattina, 25 giugno, il sindaco Simone Calamai e il vicesindaco Giuseppe Forastiero hanno fatto visita all'azienda per conoscere da vicino il nuovo macchinario: "Si tratta di un'importante innovazione che aiuta a migliorare la produzione ma anche il benessere e la sicurezza delle persone in fabbrica" sottolineano.

Nel 2019 Anteprima Tessuti, nel ventennale dell'attività, aveva regalato una crociera nel Mediterraneo a tutti i propri dipendenti e alle loro famiglie. Un modo per dire grazie alle persone che con il loro lavoro hanno fatto crescere la ditta di tessuti per l’arredamento.