"Bloccare le convenzioni dei servizi alle strutture private se non viene subito rinnovato il contratto". E' quanto chiedono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl che stamani, 5 agosto, hanno organizzato presidi di protesta in tantissime città italiane per la mancata firma definitiva sulla preintesa del contratto della sanità privata, scaduto da ben 14 anni, da parte delle associazioni datoriali Aris ed Aiop. A Prato dove è stato affisso uno striscione di protesta prima in piazza del Comune e poi sulla facciata della Camera del lavoro in piazza Mercatale, i lavoratori interessati sono circa 200, che coincidono con gli operatori sanitari di Villa Fiorita.