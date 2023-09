11.09.2023 h 09:59 commenti

I ladri tornano a visitare la sede di Stremao: danni ingenti e rubato il fondo cassa

ll furto è avvenuto questa notte alle 2,40. L'arrivo tempestivo dei carabinieri ha messo in fuga il ladro che è stato ripreso dal servizio di videosorveglianza. Il presidente De Angelis: "Ogni anno a fine estate subiamo un furto, non hanno ancora capito che siamo un'associazione benefica?"

Ennesimo furto nella sede di Stremao a Oste. Questa notte 11 settembre alle 2,40 è scattato l'allarme, e solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Montemurlo, il ladro è riuscito a rubare soltanto il fondo cassa e un set di coltelli. In realtà aveva già riempito un carrello con prosciutti, patatine e altre scorte alimentari, ma è stato disturbato dall'arrivo delle forze dell' ordine. Ancora da quantificare i danni visto che è stata forzata una finestra, e manomessa la cassa dell'Oliveta, attività con cui viene in parte finanziata la beneficenza.

“Ogni anno – commenta il presidente Mauro De Angelis - subiamo almeno un furto, neanche fossimo una banca . Non capisco la logica: tutto quello che è in magazzino è destinato agli aiuti per chi è in difficoltà”. Secondo i filmati della videosorveglianza il ladro è passato dalla parte del fiume, dove sul perimetro esterno non ci sono telecamere, poi ha sfondato la finestra sul retro ed è entrato, a quel punto è suonato l'allarme. “Ringrazio i carabinieri – conclude De Angelis – per la loro tempestività. Ora analizzano i filmati e spero che riescano a identificare e arrestare il ladro in tempi brevi”.

Intanto resta confermato per il 14 lo spettacolo delle Pagliette del Buzzi, il cui ricavato sarà devoluto all'acquisto di genere di prima necessità per le famiglie aiutata da Stremao.



