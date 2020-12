23.12.2020 h 12:32 commenti

I ladri tornano a colpire l'Hop'n Drop: spaccata la porta sostituita appena quattro giorni fa

Preso di nuovo di mira il locale di via Terracini, la vetrata colpita con una spranga. Sconsolato il titolare: "Hanno portato via le bottiglie che si erano salvate la volta scorsa"

Ha avuto vita breve la nuova porta vetrata del pub Hop'n Drop di via Terracini. Il titolare Massimo Cosmo l'aveva fatta sostituire sabato 19 dicembre scorso, dopo che in nottata due ladri l'avevano mandata in frantumi. Stanotte il non richiesto bis, con la porta di nuovo spaccata. E' successo alle 2.30 di oggi 23 dicembre e anche questa volta le telecamere di sicurezza hanno immortalato la scena. Si vede un malvivente armato con una spranga di ferro che si accanisce contro la porta che dà sul retro del locale. Poi, una volta all'interno, ha arraffato una quindicina di bottiglie ed è scappato. "Erano quelle che si erano salvate la scorsa settimana - dice sconfortato Cosmo -. Soldi, invece, non ce ne erano. Avevamo pensato di riaprire per questi giorni in giallo ma dopo il furto di venerdì notte abbiamo rinunciato. Non capisco cosa pensavano di trovare". Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo e per acquisire le immagini della telecamera. "L'altra volta erano in due, stanotte solo uno - chiude Cosmo -. Non so se sia la stessa persona, di sicuro non capisco l'accanimento contro di me".

Prato

