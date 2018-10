23.10.2018 h 14:41 commenti

I Giovani Democratici lanciano #pratopedala: domani dibattito su ciclabili, marciapiedi e mobilità sostenibile

L'appuntamento è alle 21 alla Casa del Popolo di Coiano per confrontarsi su un modello di viabilità che sia ecosostenibile

Ciclabili, marciapiedi e mobilità sostenibile saranno al centro di un dibattito promosso dai Giovani Democratici, che si terrà domnai mercoledì alle 21 alla Casa del Popolo di Coiano.

"Gli avvenimenti e le dichiarazioni di questi giorni hanno dimostrato come i temi dell'ambiente e della mobilità non siano scontati nel mondo politico - dichiarano in una nota i Gd - Di fronte a chi sosteneva che i pratesi utilizzano solo l’automobile abbiamo voluto dimostrare che non fosse così lanciando la campagna #pratopedala, che in poco tempo ha raggiunto più di 20.000 persone, molte delle quali hanno pubblicato foto o video dei loro spostamenti alternativi. Dimostrazione che esiste nella cittadinanza l’interesse per questo tema".

Basta accedere alla pagina Facebook dei Gd per notare le numerose persone che hanno partecipato, tra le quali anche la famosa attrice Pamela Villoresi. "L'assemblea aperta sarà occasione di confronto sui temi e sul tipo di interventi che vogliamo per la città di Prato - conclude Marco Biagioni, segretario dei Giovani Democratici - Sono i benvenuti tutti i cittadini ed i corpi intermedi del territorio".