"I gioielli sono contaminati da polveri di amianto": anziana derubata in casa da due truffatori

La vittima abita nella zona delle Fontanelle e ieri mattina ha aperto la porta a un sedicente tecnico delle misurazioni e un complice che si è spacciato invece come appartenente alle forze dell'ordine

Si è vista portare via tutti i gioielli da due truffatori che sono entrati nella sua casa con una scusa e poi l'hanno raggirata fino a convincerla a consegnare i preziosi. La vittima di questa ennesima truffa è un'anziana che abita alle Fontanelle. A raggirarla, ieri mattina 5 dicembre, verso le 10.30, sono stati due italiani, che si sono spacciati come un tecnico specializzato in misurazioni di emissioni di polveri l'uno e come appartenente alle forze dell'ordine l'altro.

I due hanno convinto l'anziana ad aprire la porta e una volta all'interno della casa hanno detto di dover misurare la presenza di polveri di amianto. Hanno poi chiesto alla donna, sempre più confusa e preoccupata, di mostrare i gioielli che potevano essere fortemente contaminati da quelle polveri. Una volta che la donna ha portato tutti i preziosi che aveva in casa, li hanno passati davanti ad una macchinetta che emetteva luci, certificando la presunta contaminazione e dicendo che avrebbero dovuto portare via i gioielli. Poi sono scappati con i preziosi. Solo a quel punto l'anziana ha realizzato di essere rimasta vittima di un raggiro e ha chiamato la polizia. Ormai però era troppo tardi. La Questura rinnova l'invito a non aprire mai la porta a sconosciuti e, in caso di dubbio, di chiamare sempre il 112 o il 113.