30.05.2019 h 17:15 commenti

I giardini della Passerella riaprono al pubblico con una festa di due giorni

Domani e domenica il parco offre una lunga lista di eventi e attività rivolte soprattutto ai più piccoli. Protagonisti lo sport e la musica: dal rugby allo yoga, dai concerti anni '80 ai laboratori per bambini

I giardini della Passerella riaprono in vista dell’estate 2019 e lo fanno in grande stile con un weekend ricco di eventi e attività.

Sabato 1 e domenica 2 giugno infatti, lo spazio verde sarà animato da tante iniziative dedicate principalmente ai più piccoli.

In particolare, sabato sarà lo sport a fare da protagonista. Si parte alle 10.30 con il rugby dei Gispi Kids, per poi proseguire nel pomeriggio, dalle 15, sempre con il mini rugby e con la scherma. Sono previsti anche un laboratorio per bambini a cura di “Progetto Noi” e un’iniziativa della Pubblica Assistenza sulla disostruzione delle vie aeree.

La giornata di domenica sarà invece dedicata alla musica: a partire dalle 15 Unicef terrà un laboratorio per i bambini, ci saranno Enzo e la sua chitarra e si ballerà con l’associazione culturale “Balburrasca”. Sono previsti anche corsi di yoga e tai chi, un concerto di musica anni ’70 di Dedalus e, a finire, un aperitivo.

L’ingresso - e tutte le attività - sono gratuite.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus