I gestori dei locali di via Settesoldi incontrano il Comune. Ma il rischio è una riduzione dei tavolini in strada

Domani vertice con gli assessori Squittieri e Leoni. Intanto la Questura chiede di rimodulare l'accessibilità alle strade della movida riducendo il numero di avventori presenti sulla via

Ora i gestori dei locali di via Settesoldi hanno paura. Paura di ritrovarsi in pericolo per aver rifiutato una bevuta, paura di ritorsioni come avvenuto sabato sera, paura di veder sfumare in pochi secondo l'impegno di intere settimane per migliorare il servizio in un periodo così particolare. Per questo domani 6 agosto, con l'aiuto di Confesercenti, incontreranno gli assessori comunali Benedetta Squittieri e Flora Leoni, rispettivamente alle attività produttive e alla sicurezza.

La strada della Movida cerca rassicurazioni e soluzioni perchè non si ripeta quanto accaduto sabato scorso ai titolari di Pinchos con la brutale aggressione di un gruppo di nordafricani infuriati per essersi visti rifiutare la vendita di alcol. Tra le richieste le telecamere certo, perchè strano ma vero, via Settesoldi ne è sprovvista, ma non solo

Lascia perplessi anche la conclusione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri in Prefettura. Qualsiasi decisione è delegata al tavolo tecnico che sarà convocato dal questore e che avrà come priorità il miglioramento dell'accessibilità delle strade della movida. Come se il lancio di sedie, tavoli e portaceneri e l'aggressione a colpi di bottiglia siano legati alla presenza di troppi tavoli e non a un problema di ordine pubblico. E come se il non aver inviato Volanti sul posto alle prime avvisaglie di tensioni, segnalate circa 30 minuti prima della spedizione punitiva vera e propria, sia dipeso dall'affollamento della strada. Probabilmente l'obiettivo della Questura è sgonfiare la presenza degli avventori in strade troppo frequentate come via Settesoldi. A questo dovrebbe aggiungersi anche una rimodulazione della presenza delle forze dell'ordine in centro negli orari "più caldi".