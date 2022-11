03.11.2022 h 12:41 commenti

I genitori segnalano ai carabinieri strani giri intorno ai loro figli ai giardini: arrestato spacciatore

L'intervento è scattato ieri nella zona di Mezzana. In manette è finito un pregiudicato 28enne al quale, oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati 2.900 euro in contanti

Sono state le segnalazioni dei genitori dei ragazzi che frequentano i giardini di Mezzana a condurre, nella giornata di ieri 2 novembre, i carabinieri del Nucleo Investigativo nella casa di un 28enne magrebino disoccupato e pregiudicato. I genitori si erano rivolti ai carabinieri dopo aver assistito agli strani approcci dello straniero nei confronti dei loro figli. Ed effettivamente nell'abitazione del 28enne, che sta proprio a Mezzana, i militari hanno trovato 250 grammi di infiorescenze di marijuana, chiuse in un sacchetto a sua volta messo in un barattolo pieno di polvere di caffè per camuffare l'odore. trovati e sequestrati, al pari dello stupefacente, anche numerose bustine e una bilancina elettronica e 2.900 euro in contanti, ritenute provento dell'attività di spaccio. Il maghrebino è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato portato in carcere.

