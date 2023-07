12.07.2023 h 10:13 commenti

I Gem Boy aprono a Maliseti il "Birra + Festival", poi tocca ai Cugini di Campagna con Totò Schillaci

La rassegna a ingresso gratuito è allestita nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via di Maliseti e via del Guado. Fino al 23 luglio musica, divertimento e stand enogastronomici

E’ tutto pronto a Maliseti per l’inaugurazione dell’edizione 2023 del Birra + Festival, la rassegna a ingresso gratuito allestita nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via di Maliseti e via del Guado. Da mercoledì fino al 23 luglio gli organizzatori hanno previsto per ogni sera, a partire dalle 19, spettacoli e concerti a ingresso gratuito, affiancati da stand enogastronomici, mercatini dell'artigianato, birrifici e street food. La formula, insomma, è quella del Birra + Festival di Iolo, che negli ultimi due anni ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e consensi, e che adesso si sposta nella zona ovest della città.

La rassegna di Maliseti parte subito forte. Stasera, mercoledì, infatti, si comincia con l'esibizione dei Gem Boy, la band celebre per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose. Un gruppo capace di raccogliere consensi fra generazioni differenti, e che porta sempre grande entusiasmo fra i presenti. Il giorno dopo, giovedì 13 luglio, arriverà a Prato un altro gruppo attesissimo: i Cugini di Campagna. Come promesso in un video girato nelle scorse settimane, gli artisti vanno a recuperare la tappa saltata a Iolo a causa del maltempo. Insieme ai Cugini arriva anche l'ex campione di calcio Totò Shillaci. Sul palco di Maliseti porteranno tutto il loro repertorio tradizionale, compreso l’ultimo pezzo suonato a Sanremo.

Venerdì 14 luglio toccherà alle esibizioni del Circo Nero, mentre sabato direttamente da Zelig arriverà a Maliseti il comico cabarettista e cantante Dado, pseudonimo di Gabriele Pellegrini. La prima settimana del Birra + Festival si chiuderà domenica con l'esibizione de Il Clan dei Nomadi.

Gli stand a cena apriranno dalle 19, mentre i concerti cominceranno alle 21.30. Per aggiornamenti cercare sui social: @birra_piu_festival. Per informazioni sulle serate: 389/5437717.

(A cura Ufficio Commerciale, info: commerciale@notiziediprato.it)