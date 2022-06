15.06.2022 h 10:26 commenti

I futuri Csi in azione per un giorno intero in centro a Prato

In piazza San Francesco saranno allestite due scene del crimine per mettere alla prova le conoscenze degli studenti del corso di Scienze forensi della New Haven

Per un giorno piazza San Francesco ospiterà una vera e propria scena del crimine” con la dimostrazione pratica della raccolta delle prove in una fedele ricostruzione. L'appuntamento è in programma domani, 16 giugno, dalle 9 fino alle 17.30 quando nella piazza, verranno allestiti due gazebi con due diverse scene che saranno oggetto di studio da parte degli studenti del corso di Scienze forensi della New Haven sotto la supervisione del professore David San Pietro. Gli studenti raccoglieranno le prove del crimine e le catalogheranno grazie alle tecniche apprese in aula durante il loro soggiorno a Prato. La “Scena del Crimine” è un evento accademico organizzato dal campus già alla sua terza edizione, ma che per la prima volta si svolge nella bella cornice di piazza San Francesco. Il professor San Pietro, che ha accompagnato gli studenti in questo periodo di studio a Prato, da trent’anni lavora come esperto analista di Dna nei laboratori statunitensi ed è attualmente membro di numerose e importanti associazioni forensi americane. Gli studenti di Forensic Science fanno parte del gruppo di 40 ragazzi americani arrivati a Prato a fine maggio per studiare presso il campus pratese della University of New Haven dove rimarranno fino agli inizi di luglio. Insieme a loro, il campus ospita anche gli studenti del corso di laurea di Dental Hygiene e Hospitality and Tourism Management. Questi corsi estivi sono arrivati poco dopo la partenza degli studenti del semestre di Spring che ha portato a vivere in città per tre mesi 92 studenti americani.

