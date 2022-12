10.12.2022 h 10:53 commenti

I furbetti del reddito di cittadinanza: 19 persone denunciate dai carabinieri. Truffa da 60mila euro

Truffa ai danni dello Stato l'accusa mossa nei confronti di cittadini stranieri e italiani che hanno intascato il beneficio senza averne diritto. Finiti nei guai, tra gli altri, il cuoco di un ristorante del centro, un operaio tessile e il manutentore di un impianto sportivo

Hanno intascato il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Diciannove persone sono state denunciate dai carabinieri di Prato al termine di un'attività investigativa finalizzata a rintracciare e a verificare le posizioni dei titolari del beneficio. Tutti sono accusati di truffa ai danni dello Stato. Il valore complessivo della truffa ammonta a 60mila euro. Nei guai, sparsi in tutta la provincia, sono finiti, per la maggior parte, cittadini stranieri che hanno falsamente dichiarato di risiedere in Italia da almeno dieci anni: è questo uno dei requisiti previsti dalla legge per poter accedere al reddito di cittadinanza. La denuncia è scattata anche nei confronti di italiani sorpresi a lavorare a nero ma ufficialmente disoccupati e bisognosi di un sostegno economico. Tra i lavoratori titolari di reddito di cittadinanza, i carabinieri hanno scovato il cuoco di un ristorante nel centro storico, un operaio di un'azienda tessile e un manutentore di un impianto sportivo. I dati di ciascun denunciato sono stati incrociati con quelli dell'Inps e degli uffici dell'Anagrafe in modo da avere un quadro completo della reale situazione. Il numero delle denunce potrebbe salire nei prossimi giorni: i carabinieri stanno vagliando le posizioni di altri titolari di reddito di cittadinanza.



