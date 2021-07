15.07.2021 h 13:48 commenti

I furbetti del reddito di cittadinanza, 14 persone denunciate: hanno intascato 63.500 euro senza averne diritto

Controlli a tappeto della guardia di finanza su coloro che hanno chiesto e ottenuto misure di sostegno economico. Centinaia gli accertamenti. L'Inps ha immediatamente bloccato il sussidio e avviato l'iter per recuperare fino all'ultimo centesimo

63.500 euro di reddito di cittadinanza percepito da beneficiari che hanno barato sul reddito, sulla residenza, sui componenti del nucleo familiare. In quattordici sono stati denunciati al termine dei controlli della guardia di finanza che ha passato in rassegna centinaia di pratiche per accertare la sussistenza dei requisiti indispensabili a ottenere il sussidio. Nei guai, accusati di aver presentato all'Inps dichiarazioni con dati falsi, omessi o incompleti, sono finiti sia stranieri che italiani. Tra le irregolarità più frequenti scoperte dai finanzieri figurano l'omessa indicazione del numero di familiari a carico, l'assenza del requisito di reperibilità sul territorio per almeno due anni consecutivi e il possesso della cittadinanza italiana da almeno 10 anni. In alcuni casi, i titolari del reddito di cittadinanza non hanno comunicato all'Inps le variazioni successive all'ottenimento del beneficio come, ad esempio, il superamento del limite di 6mila euro fissato per reddito e patrimonio.

Le posizioni delle persone denunciate sono state segnalate all'Inps che ha immediatamente provveduto a bloccare l'erogazione del sussidio e avviato le pratiche per recuperare quanto indebitamente percepito da ciascuno.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus