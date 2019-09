24.09.2019 h 11:26 commenti

I Fridays for future arrivano anche a Prato: venerdì sciopero per il clima e corteo in centro

Per la prima volta la manifestazione organizzata anche in città: non ci saranno intralci al traffico visto che il percorso è tutto in area pedonale. Vietate le bandiere di partito

Anche Prato, per la prima volta, sciopera per il clima, aderendo così alle manifestazione del Fridays for future, il movimento giovanile internazionale di protesta, nato su iniziativa dell'attivista svedese Greta Thunberg, che chiede e rivendica azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico.

L'appuntamento è per venerdì 27 settembre, quando ci sarà il terzo sciopero globale per il clima. Come detto, per la prima volta si svolgerà una manifestazione anche a Prato. Il giorno precedente sarà votato dal consiglio comunale il documento di Dichiarazione d’Emergenza Climatica presentato al sindaco Matteo Biffoni dai giovani di Fridays For Future Prato e al centro di una mozione presentata dal gruppo di maggioranza della Commissione Urbanistica e Ambiente econ le firme dei consiglieri: Marco Biagioni (primo firmatario), Marco Sapia, Maurizio Calussi, Giannetto Fanelli, Giacomo Sbolgi, Marco Wong..

Il ritrovo della manifestazione del 27 è alle 9 in piazza Santa Maria delle Carceri, mentre il corteo per le vie del centro partirà alle 10. Il percorso del corteo non impatterà sulla viabilità: da piazza delle Carceri si snoderà per via Cairoli, piazza del Comune, via Guasti, via Muzzi, largo Carducci, piazza Duomo, via Garibaldi e via Pugliesi, per ritornare in piazza delle Carceri, dove sarà possibile partecipare alla raccolta firme di Figli Costituenti per inserire in Costituzione la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e l’equità intergenerazionale.

"Per coerenza e rispetto nei confronti della causa per la quale manifesteremo non tanto per protestare, quanto per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale - spiega Alessio Spetale del Coordinamento Fridays For Future Prato - abbiamo deciso di evitare qualsiasi forma di volantini e adesivi; abbiamo anche deciso di evitare l’impianto stereo, che avrebbe necessitato di un generatore; al suo posto, ci accompagnerà per tutto il corteo la street band della scuola media Mazzoni".

Alle 18.30 i ragazzi si ritroveranno nuovamente in piazza Santa Maria delle Carceri per la biciclettata per le vie del centro con Critical Mass, che si concluderà al Gradisca 1973 per una serata interamente plastic free con un’ampia scelta di taglieri vegetariani e vegani. La serata terminerà con il poetry slam ‘Slam for Future’, gara poetica con giuria popolare organizzata dal collettivo artistico Bibendum. L’intera manifestazione sarà apartitica, proibite tassativamente qualsiasi bandiera di partito.