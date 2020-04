29.04.2020 h 12:50 commenti

I Finanzieri si autotassano per aiutare l'Emporio della solidarietà

Pasta, zucchero, tonno, farina e dolci in gran quantità come forma di ringraziamento "per le premurose attenzioni che la cittadinanza ha rivolto ai militari in questo momento difficile"

I Finanzieri di Prato hanno organizzato una sottoscrizione interna, su base volontaria, a favore delle famiglie che stanno vivendo momenti di grave difficoltà economica anche a causa dell'emergenza Coronavirus. Grazie a questa raccolta è stato possibile acquistare 700 pacchi (da un chilogrammo) di zucchero ed altrettanti 700 di farina, oltre 600 scatole di tonno sottolio, 60 chili di caffè e 6.100 monoporzioni di biscotti dolci. Nella giornata di oggi, 29 aprile, tale merce è stata consegnata all’Emporio della Solidarietà gestito dalla Caritas di Prato.

"L’iniziativa che ha riscosso grande e sentita partecipazione, - si legge in un comunicato diffuso dal comando provinciale di Prato - nasce anche dalla volontà di restituire, almeno in parte, le premurose attenzioni riservate in questo periodo alla guardia di finanza, per il suo quotidiano impegno, al pari delle altre forze di polizia, in servizi su strada non esenti da rischi, finalizzati in primis al contenimento della diffusione del virus. Molti cittadini pratesi hanno voluto esprimere solidarietà ai Finanzieri, con espressioni di vicinanza ed anche fornendo spontaneamente - non di rado in forma anonima - mascherine, disinfettanti, prodotti di pulizia ed altre simili utilità, in una fase iniziale dell’emergenza nella quale tali strumenti ancora scarseggiavano".

Manifestazioni di generosità ancor più ricorrenti quandosi è diffusa la notizia della positività al virus, poi fortunatamente superata, di alcuni militari operanti nella caserma di piazza Mercatale.