20.07.2023 h 13:52

I fenomeni metereologici della Val di Bisenzio raccontati su Telegram

Nasce VdbCeSi per avere informazioni sul meteo, prevista anche una sezione collegata con i radar per individuare le zone colpite da fulmini durante i temporali. A lanciarla Rodolfo Ricò comandante della Municipale valbisentina

A porta di click le condizioni metereologiche in val di Bisenzio con collegamenti nelle stazioni di Migliana, Sofignano, l'ecoparco dell' Isola e Poggio di Petto, ma anche la quantità di pioggia caduta e dove sono in corso temprali, con l'indicazione delle zone a maggior rischio per fulmini.

Si chiama VdbCeSi è sul Telegram ed è sta realizzata dal comandante della Municipale della Val di Bisenzio Rodolfo Ricò, appassionato di informatica, in collaborazione con Meteo Valbisenzio. "Un servizio in più non solo per chi vive a Vaiano, Vernio e Cantagallo - ha spiegato Ricò- ma anche per chi arriva da fuori. Penso in queste sere calde ad esempio alle tante persone che sono alla ricerca del fresco e con questo canale possono trovare il posto migliore dove recarsi". Tra le varie applicazioni anche quella del radar dei fulmini, con una grafica decisamente particolare. "Tra i nostri obiettivi - conclude Riocò- anche quello di avvicinare i cittadini al mondo delle meteorologia, non solo per sapere se c'è il sole o piove, ma anche per informarsi su eventuali pericoli. Abbiamo perciò scelto un' architettura molto semplice e intuitiva".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

