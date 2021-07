30.07.2021 h 11:41 commenti

I falsi tecnici di Publiacqua ancora in azione: truffata una donna a Comeana

In due si sono presentati alla porta di un'abitazione dicendo di dover effettuare controlli e hanno fatto razzia di gioielli. L'azienda mette in guardia: "Il nostro personale non fa verifiche all'interno di proprietà private"

Proseguono i tentativi di truffa messi in atto da malviventi che si spacciano per tecnici di Publiacqua. L'ultima segnalazione arriva da via Tasso a Comeana nel comune di Carmignano, dove purtroppo una donna è stata raggirata e derubata di gioielli e preziosi. Alla porta della vittima si sono presentate due persone che, fingendosi tecnici di Publiacqua, hanno chiesto di entrare in casa per presunti controlli. Una volta all'interno, forse dopo aver spruzzato del gas, i malviventi sono riusciti a rubare tutti i preziosi che la signora conservava. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima.

Publiacquaricorda come nessuno dei suoi incaricati stia svolgendo controlli su abitazioni private. "Il nostro personale- viene precisato - non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all’interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni".

Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.