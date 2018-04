05.04.2018 h 13:06 commenti

I dipendenti di due Rsa da tre mesi senza stipendio "Resistiamo per rispetto degli anziani"

L'arretrato per ogni lavoratore è di 3.500 euro, situazione più difficile a Paperino dove la struttura non è convenzionata con Asl. I dipendenti tramite FC Cgil hanno chiesto l'ingiunzione di pagamento alla cooperativa

Da tre mesi gli ottanta dipendenti della cooperativa Agorà Toscana/ Residenza per anziani (entrambi appartenenti a Agorà Italia) non ricevono lo stipendio, nonostante continuino a prestare servizio nella Rsa di Cicignano e alla Margherita di Paperino. La situazione che si ripete da diversi anni, ormai ha esasperato i lavoratori. “Non ci dimettiamo in blocco – spiega Sonia a rappresentanza delle colleghe di Cicignano – per rispetto delle cinquanta persone, quaranta stabili e dieci del diurno, che frequentano la Rsa. Eppure abbiamo un credito di circa 3.500 euro ciascuno: praticamente lavoriamo gratuitamente e non riusciamo a pagare bollette e mutui”.

Per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 in piazza del Comune si terrà un sit-in , la scelta del luogo non è casuale: l’ Amministrazione è socia di maggioranza della Società della Salute. Se i lavoratori delle due Rsa sono uniti dal mancato stipendio, i quaranta di Paperino sono in una situazione ancora più precaria perché la struttura, sono cinquanta gli ospiti, non è convenzionata con l’Asl ed è in fase di rinegoziazione il contratto, che invece è giù stato firmato per le lavoratrici di Montemurlo. “Agorà Toscana, con cui i lavoratori della struttura Margherita hanno il contratto – ha spiegato Andrea Carli responsabile funzione pubblica terzo settore - sta confluendo in Residenza per anziani e quindi propone un nuovo contratto ai singoli dipendenti che però è in contrasto con l’accordo quadro firmato con il sindacato in cui si prevedeva la responsabilità in solido. La proposta è inaccettabile anche perché prevede una nuova assunzione con 60 giorni di prova”.

Eppure, dopo lunghe battaglie sindacali nella struttura di Cicignano i dipendenti, in questo caso il passaggio a Residenze per anziani è già avvenuto, hanno firmato un contratto “indolore” da una cooperativa all’altra. “Purtroppo – spiega Francesco anche a nome dei colleghi – per ottenere l’accredito all’ Asl manca ancora un passaggio che dipendente dall’essere in regola con il pagamento degli stipendi”. A tutela dei lavoratori Fc Cgil ha messo a disposizione un avvocato per i decreti ingiuntivi, il 70% ha aderito. “Questo è un primo passo – ha spiegato spiega Sandro Malucchi segretario Funzione pubblica Cgil - chiediamo però anche che, fatto salvo tutte le tutele del caso, Agorà e Residenza Anziani risolva il contratto con i lavoratori in modo da far subentrare al suo posto l'associazione temporeanea d’ impresa che si è classificata seconda in graduatoria. L e origini della crisi della cooerativa artetina non sono legate al territorio: gli altri venti soggetti attivi non hanno problemi di liquidità. Ci siamo anche rivolti ad Enac ”.

Sulla questione interviene anche la Società della Salute “I comuni dell'area pratese tramite la Società della Salute – si legge nella nota - sono solidali con i dipendenti e le dipendenti della cooperativa Agorà che ormai con inammissibili ritardi non percepiscono gli stipendi dovuti per il proprio encomiabile e qualitativo lavoro svolto. Oltre alla solidarietà nei confronti di dipendenti i comuni hanno attivato la Società della Salute per conoscere e condividere con la Asl Toscana Centro le azioni legali che sono già state avviate e che si rendono necessarie per risolvere questa rilevante problematica.

Intanto il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il presidente della giunta regionale ad attivare immediatamente un tavolo istituzionale tra tutti i soggetti interessati per sbloccare la situazione relativa al pagamento regolare degli stipendi dei dipendenti della Cooperativa e delle strutture da essa gestite e fornire risposte certe a questi lavoratori anche in considerazione dell’importanza dei servizi gestiti dalla cooperativa nel territorio regionale

"Si tratta di una vicenda molto delicata – spiega il consigiere pratese Nicola Ciolini – perché sono in gioco da una parte i sacrosanti diritti dei dipendenti ad essere pagati regolarmente per il lavoro svolto e dall’altra la necessità di garantire un livello qualitativo di assistenza nei servizi. Per questo nella mozione approvata abbiamo messo in risalto l’apprezzamento per i lavoratori che, pur non ricevendo lo stipendio con regolarità, continuano a garantire ogni giorno i servizi con la professionalità e l’empatia che questo lavoro richiede, assicurando assistenza alla persona e l’igiene dei locali".

Il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini e l'assessore alle politiche sociali, Luciana Gori da tempo stanno seguendo in prima persona la vicenda e, ancora una volta, si schierano pubblicamente a fianco dei dipendenti: "Questa situazione va avanti oramai da troppo tempo ed è diventata insostenibile. Vanno tutelati i diritti e la dignità dei lavoratori, ai quali deve essere riconosciuto un regolare stipendio, comprensivo delle mensilità arretrate. Quello che svolgono i dipendenti della Rsa di Cicignano, tra l'altro, è un lavoro di cura estremamente delicato, portato avanti ogni giorno a contatto con persone fragili, che richiedono professionalità, attenzioni e sensibilità particolari. Per questo crediamo che sia giunto il momento che il soggetto competente – che per legge ne ha la titolarità - risolva il contratto con la Cooperativa che ha in gestione la Rsa di Cicignano. Allo stesso tempo chiediamo con forza che sia applicata la clausola sociale e che tutto il personale attualmente impegnato nella struttura di assistenza sia reintegrato nel nuovo contratto di appalto. Infine, chiediamo anche alla Regione Toscana, nella persona dell'assessore alla sanità Stefania Saccardi, che si faccia carico delle istanze dei lavoratori e che apra un tavolo di trattativa per giungere finalmente ad una soluzione. In questo senso il Comune di Montemurlo invierà una formale richiesta all'assessore e al presidente Enrico Rossi".



