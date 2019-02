20.02.2019 h 00:34 commenti

I detenuti impareranno a cucire con i macchinari confiscati a una confezione

Sono 24 tagliaecuci sequestrate a un imprenditore cinese durante un controllo in un capannone a San Giusto

I macchinari in mano all'illegalità economica cinese si trasformano in strumenti didattici per formare detenuti in vista del loro reinserimento in società una volta tornati in libertà. Il Comune di Prato ha deciso di assegnare a un'associazione di volontariato che opera in carcere, 24 tagliaecuci confiscate a una confezione gestita da cinesi in via di San Giusto. Il provvedimento di confisca è arrivato a fine 2018 e fa seguito al sequestro effettuato dalla polizia municipale tempo prima in occasione di un controllo che ha portato anche ai sigilli del capannone per la presenza di loculi e di cambio di destinazione d'uso. È stata la stessa associazione a fare richiesta dei 24 macchinari. Si tratta del gruppo Barnaba del volontariato vincenziano-Aic Italia che nella casa circondariale di Prato si occupa di molti servizi come insegnamento, vestiario per i detenuti, corsi di formazione interna per panificazione, fotografia, officina meccanica e corsi di cucito con la partecipazione di sarte volontarie. Ed è proprio in quest'ultimo settore che le macchine da cucire confiscate ai cinesi saranno utili a insegnare un mestiere ai detenuti in vista del loro ritorno alla normalità.

