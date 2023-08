29.08.2023 h 10:47 commenti

I conti non tornano al Pecci e il cda licenzia due dipendenti. E' polemica

Nella lettera di licenziamento recapitata ieri a una delle due persone licenziate, si indica come causa la tenuta dei conti messo alla prova dal caro bollette e dal taglio dei contributi

Per far tornare i conti il Centro Pecci licenzia in tronco due dei diciotto dipendenti. La lettera con la triste comunicazione è arrivata lunedì 28 agosto a uno dei due e mette nero su bianco le motivazioni che hanno portato a questa decisione: caro bollette e taglio dei contributi da parte del Comune e della Regione. Le stesse motivazioni che nel 2022 hanno fatto chiudere il bilancio con una perdita di 333mila euro. Peccato però, che quest'anno non si sia verificata la stessa impennata sui costi energetici e che appena 40 giorni fa, nella commissione 6, Controllo e garanzia , del Comune di Prato il presidente della Fondazione Lorenzo Bini Smaghi abbia rassicurato maggioranza e opposizione sui conti di quest'anno definendoli "in pareggio" e che anzi l'obiettivo era "mettere in riserva 50mila euro. Se non succedono cose che stravolgono come il caro bollette del 2022, siamo in equilibrio".Qualcosa chiaramente non torna e la Funzione pubblica della Cgil è già sul piede di guerra anche perchè non più tardi di un mese fa avveva ricevuto ampie rassicurazioni sullo stato di salute dei conti: "Il 31 luglio – afferma Alessio Bettini, funzionario Cgil con delega a enti locali e federculture a Notizie di Prato – i vertici del Pecci ci hanno detto che non ci sarebbero state ripercussioni nell'immediato. Poi ci convocano il 28 per annunciarci licenziamenti già notificati quando invece il contratto di Federculture prevede che le ristrutturazioni quale questa è, siano frutto di un confronto sindacale. Tra l'altro prima di questi licenziamenti ci risulta che il Pecci abbia trovato collaborazioni esterne per far in modo che il lavoro svolto dai due licenziati sia poi portato avanti da loro. Ci sono tanti comportamenti e decisioni che non possono essere accettati e su cui Bini Smaghi deve risponderci. Domani daremo un quadro completo della situazione con la UilFpl".Uil che attraverso la responsabile pratese Patrizia Pini non usa mezzi termini: "E' inaccettabile. Non è stata rispettata la procedura sindacale necessaria e ai tavoli siamo stati tranquillizzati. La cultura senza etica non è niente".Altro punto da chiarire è il braccio di ferro legale con l'ex direttrice Cristiana Perrella che ha portato il Pecci davanti al giudice del lavoro. Ancora non è chiaro come sia finita e quanto sia costato trovare un eventuale accordo.La seconda persona licenziata non ha ancora ricevuto la lettera per cui si è scatenato il panico tra i dipendenti per capire se sarà uno di loro il malcapitato. Una sorta di roulette russa applicata alla vita delle persone.SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI