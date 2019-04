18.04.2019 h 12:51 commenti

I conti in tasca al Comune: indennità, gettoni e redditi di sindaco, assessori e consiglieri

Nei 5 anni di legislatura sono stati spesi 4,5 milioni di euro totali per giunta e consiglio comunale. Il "Paperone" del 2018 è Sandro Ciardi mentre il fanalino di coda è la consigliera 5 Stelle Mariangela Verdolini

Eleonora Barbieri

Al termine di questa legislatura facciamo i conti in tasca agli amministratori del Comune di Prato, sia che siedano tra i banchi della maggioranza sia dell'opposizione, che siano in giunta o in consiglio. I dati aggregati del 2019 non sono ancora disponibili perché manca all'appello la seduta del Consiglio del prossimo 23 maggio ma è comunque possibile dare un'indicazione di massima sul "costo della democrazia" di questa legislatura sommando le varie indennità di funzione e i gettoni di presenza.Tra sindaco, nove assessori e trentadue consiglieri, la spesa è di circa 860mila euro l'anno che moltiplicata per cinque (metà anno del 2014 si somma a metà anno del 2019) porta a circa 4,5 milioni di euro in tutto il mandato. Va detto che sia l'ammontare delle indennità che dei gettoni non sono variati rispetto alle legislature passate. La differenza quindi, è legata al numero di sedute del Consiglio e delle commissioni che vengono convocate nel corso del mandato o al fatto che gli assessori mantengano il proprio lavoro.Vediamo quindi i compensi lordi percepiti dagli amministratori per la carica ricoperta considerando i dati 2018.Al primo cittadino va un'indennità di 77.558 euro all'anno lordi. Il suo vice, Simone Faggi ne percepisce oltre 58mila. Agli altri assessori spettano 50.412 euro ciascuno, fatta eccezione per Maria Grazia Ciambellotti che tornando a svolgere il suo lavoro di dirigente scolastica a Poggio a Caiano, ne prende la metà, 25.206 euro, sempre lordi.La presidente Ilaria Santi, percepisce un'indennità uguale a quella degli assessori, 50.412 euro lordi all'anno. Per gli altri componenti dell'assemblea il compenso è direttamente proporzionale alla partecipazione ai consigli e alle commissioni di appartenenza.In questo senso Massimo Carlesi è stato sicuramente il più stacanovista con un compenso 2018 di 15.466 euro, frutto soprattutto delle tante sedute della commissione urbanistica che presiede e su cui ha pesato il lavoro svolto per la recente approvazione del piano operativo.Al secondo posto troviamo una componente della stessa commissione, Serena Tropepe, che nel 2018 ha incassato 14.755 euro. Terzo gradino del podio dei più presenti è occupato dal presidente della commissione mobilità e sicurezza, Luca Roti con 13.585 euro. Per il resto della classifica indichiamo tra parentesi il compenso percepito nel 2018 e il partito di appartenenza.Seguono Paola Tassi (Pd 12.870), Cristina Sanzó (Pd 12.780) che è presidente della commissione bilancio, Lorenzo Rocchi, capogruppo Pd (12.330), Luca Vannucci (Pd 11.334), Gabriele Capasso (m5s) che all'ottavo posto generale è il primo dell'opposizione per partecipazione (11.160), Emanuele Berselli (indipendente 11.070), Roberto Mennini (Pd 10.975), Maurizio Calussi (Pd 10.710), Roberta Lombardi (Leu 9.990), Marco Sapia (Pd 9.900), Alessandro Giugni (Energie per l'Italia 9.810), Antonio Napolitano (Pd) a pari merito per 9.720 euro con Aldo Milone (Prato libera e sicura) e con Gabriele Alberti (Pd) che è anche presidente della commissione cultura e sociale.Sedicesimo posto per Antonio Longo (Energie per l'Italia 9.625) a cui segue Rita Pieri (FI 9.270) capogruppo e nel corso del 2018 diventata presidente della commissione controllo e garanzia per le dimissioni del collega Giorgio Silli, eletto deputato.Mariangela Verdolini (m5s 9.000) è diciottesima davanti a Sandro Ciardi (Prato con Cenni 8.820), Silvia La Vita (m5s) a pari merito con Alessandro Benelli (Prato con Cenni) per (8.280), Claudia Longobardi (Pd 7.470), Gianni Bianchi (leu 7.200), Rosanna Sciumbata (lista Biffoni) che è anche presidente della commissione sui regolamenti (5.850), Elena Bartolozzi (Pd 5.580), Stefano Scali (FI 5.670) che ha sostituito Silli in corso d'anno, Marilena Garnier (Indipendente 2.250), Dante Mondanelli (Prato con Cenni 1.980) e infine Filippo De Rienzo (Pd 1.440).I dati sono riferiti alle dichiarazioni 2018 sui redditi 2017.Si laurea Paperon de' Paperoni del Comune il consigliere comunale d'opposizione Sandro Ciardi, imprenditore nel settore tessile che dichiara 174.175 euro. Secondo gradino del podio generale con 158.295 euro per l'assessore Luigi Biancalani, medico, che però è il più ricco della giunta. Al terzo e al quarto posto ci sono altri due medici, Rosanna Sciumbata, consigliere della lista Biffoni, e Gianni Bianchi, di Leu, che con un reddito rispettivamente di 137.110 euro e di 112.174 euro nella classifica del consiglio risalgono di un posto, per la precisione il secondo e il terzo. Quinto posto generale e quarto del consiglio per il consigliere d'opposizione Alessandro Benelli, che come Ciardi è imprenditore tessile e dichiara 90.224 euro.Il sindaco Matteo Biffoni con 78.164 euro è il secondo Paperone della giunta e il sesto generale. In sostanza il suo reddito è composto dall'indennità e da qualche rendita immobiliare dato che ha dovuto lasciare la professione d'avvocato per dedicarsi completamente all'amministrazione della città. Terza della giunta e settima in classifica generale, l'assessore Maria Grazia Ciambellotti, dirigente scolastico, che dichiara 77.682 euro.Ultima della classifica generale e del consiglio la consigliera Mariangela Verdolini del M5S che dichiara 10.440 euro che corrisponde all'ammontare dei gettoni percepiti nel 2017 per l'attività svolta in aula e nelle commissioni.Qui di seguito i redditi degli altri amministratori non ancora citati, divisi tra giunta e consiglio.Giunta. Simone Faggi (58.646), Filippo Alessi (55.570), Daniela Toccafondi (56.189), Valerio Barberis (50.923), Simone Mangani (50.774), Benedetta Squittieri (50.496), Monia Faltoni (50.413).Consiglio. Riprendiamo dal sesto posto. Alessandro Giugni (73.580), Dante Mondanelli (70.255), Luca Roti (60.876), Emanuele Berselli (55.475), Ilaria Santi (51.154), Filippo De Rienzo (49.765), Cristina Sanzò (45.969), Aldo Milone (45.503), Maurizio Calussi (44.907), Antonio Longo (43.230), Gabriele Alberti (41.119), Roberta Lombardi (41.017), Luca Vannucci (39.548), Antonio Napolitano (38.972), Marco Sapia (38.110), Marilena Garnier (36.332), Rita Pieri (30.965), Paola Tassi (30.110), Massimo Carlesi (25.216), Silvia La Vita (21.758), Elena Bartolozzi (19.989), Serena Tropepe (17.972), Stefano Scali (16.418), Lorenzo Rocchi (14.447), Roberto Mennini (12.726), Claudia Longobardi (12.600), Gabriele Capasso (11.070).