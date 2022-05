30.05.2022 h 20:42 commenti

I consiglieri comunali e il sindaco si trasformano in cantanti per aiutare l'Ucraina

Il 9 giugno all'anfiteatro di Santa Lucia gli amministratori locali saliranno sul palco per una serata di divertimento e solidarietà accanto al Gruppo musicale pratese

Siamo abituati a vederli battagliare gli uni contro gli altri dagli scranni del consiglio comunale, ma la sera del 9 giugno all'anfiteatro di Santa Lucia maggioranza e opposizione avranno una voce sola, quella della solidarietà. Gli amministratori locali e il Gruppo musicale pratese daranno vita allo spettacolo "Musica per l'Ucraina - Anche noi" per raccogliere fondi a favore del Comitato Pro Emergenze di Prato che dall'inizio della guerra lavora per aiutare la popolazione ucraina. Vedremo quindi il capogruppo Pd, Marco Sapia accompagnare con la chitarra il collega di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno che intonerà "L'italiano" di Toto Cutugno, Paola Tassi del Pd duettare con Mirko Lafranceschina, capogruppo del Centrodestra in "Tanta voglia di lei", o l'indipendente Patrizia Ovattoni scatenarsi con Silvia La Vita del Movimento 5 Stelle in "Tintarella di luna", ma anche il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, l'assessore Cristina Sanzò e il sindaco Matteo Biffoni pronti a esibirsi come solisti come farà Claudiu Stanasel del Centrodestra con "Tu si na cosa grande per me" e Marco Wong del Pd con "Michelle".

Nella scaletta della serata gli strani duetti, i temerari assoli ma anche i cori e le interpretazioni dei professionisti, sono tanti. Non li anticipiamo tutti per non rovinare l'effetto sorpresa ma saranno sicuramente due ore esilaranti.

L'idea di questa serata è nata proprio sulla scia di un'altra divertente interpretazione del primo cittadino, sotto le festività natalizie. Il gruppo musicale pratese e la presidente della commissione 5 Rosanna Sciumbata, che il 9 giugno, interpreteranno "Tanto pe' canta', sono partiti da qui: "Ci siamo scambiati i numeri di telefono e tenuti in contatto. - afferma Romeo Padovani, presidente del Gruppo musicale pratese -Abbiamo manifestato la volontà di esibirci per aiutare l'Ucraina sottolineando che c'era bisogno di avere sul palco qualcuno che attirasse l'attenzione e facesse scattare la voglia di partecipare. La presidente Sciumbata ha detto: ci penso io, coinvolgo tutto il Consiglio. E siamo partiti".

L'anfiteatro può accogliere circa 900 persone. L'offerta è libera ma si consiglia almeno dieci euro a persona. È possibile prenotarsi al concerto al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-per-lucraina-345583398247. "Devo dire che le adesioni sono state tante e senza alcun tipo di polemica dimostrando grande sensibilità. - afferma Sciumbata - Speriamo che gli applausi siano più dei fischi. Noi ce la metteremo tutta".

Alla serata parteciperà il campione di ciclismo di origine ucraina Yaroslav Popovich che farà il punto sulla situazione del suo Paese dopo oltre tre mesi di guerra.