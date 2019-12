19.12.2019 h 19:00 commenti

I commercianti di San Paolo augurano buon Natale con un video e una festa nel quartiere

Appuntamento domenica prossima con il mercatino all'interno dei giardini e la carrozza di Babbo Natale che percorrerà le strade facendo varie fermate per la gioia dei bambini

Arriva il Natale anche a San Paolo. Domenica 22 dicembre sarà una giornata interamente dedicata all’arrivo della Festa più amata dell’anno da grandi e piccini. Dopo l’accensione delle luminarie a inizio dicembre – che quest’anno scaldano l’atmosfera del quartiere rendendo lo shopping più caldo e invitante – la domenica prima di Natale vedrà la presenza del caratteristico mercatino all’interno dei giardini di San Paolo.

Ma non finisce qui. Nel pomeriggio tutti ad attendere la carrozza di Babbo Natale che percorrerà le vie del quartiere facendo varie fermate e incantando i più piccoli. A voler rendere magica l’atmosfera per le Festività sono le stesse attività dell’area in collaborazione con Confcommercio e con il prezioso contributo del Comune di Prato che, oltre a quanto già elencato, hanno preparato per i frequentatori del quartiere – e non solo – un video di auguri che promette già di diventare virale. Protagonisti sono gli stessi commercianti che, sulle note di Jingle Bells, augurano a tutti buone feste.

Il video è stato diretto e realizzato da Alessandro Rubino, ideatore dell’iniziativa social, che ha portato una gradita novità nel panorama delle iniziative in preparazione del Natale.



