13.06.2022 h 11:17 commenti

I comitati ambientali del territorio stoppano l'ipotesi del forno crematorio

Duro documento contro sia il progetto della Misericordia sia quello fermo da tempo del Comitato per il Tempio della cremazione: "Alto rischio di emissioni di sostanze pericolose"

“Un forno crematorio è un inceneritore a tutti gli effetti che rilascia in aria tutte le sostanze nocive tipiche delle combustioni. Ad oggi non esistono regole precise cui attenersi sia per le caratteristiche dell'impianto che per la gestione del suo funzionamento, e questa mancanza di regole rende questi impianti molto più esposti al rischio di emissioni di sostanze pericolose. L'amministrazione comunale, in forza della sua dichiarazione di emergenza climatica non dovrebbe autorizzare tale impianto”. I comitati ambientali dell'area pratese dicono no all'ipotesi di realizzare un forno crematorio in città, soluzione fatta riemergere dalla Misericordia nei giorni scorsi ( leggi ) dopo che diversi anni fa il progetto unitario lanciato dal Comitato per il Tempio della cremazione (di cui faceva parte anche la stessa associazione) fu accantonato nonostante fosse in fase molto avanzata ( leggi ).Un no che ha ragioni ambientali appunto (inquinamento su tutti e necessità di accorgimenti per la mitigazione e l'alleggerimento delle emissioni che già ora ci sono senza bisogno di creare nuovi “impianti inquinanti”), e che è anche un atto di accusa molto forte e preciso: “Si parla di disagi per i cittadini che devono attendere uno o due giorni per poter cremare i propri defunti – ancora i comitati – ma non si dice che la vera ragione del contendere ha origini senza alcun dubbio di ordine economico come dimostrato dal dibattito e dagli scontri che ci sono attualmente tra gli operatori del settore. Se tali comportamenti risultano comprensibili quando riferiti ad operatori privati, dispiace constatare simili atteggiamenti riferiti ad associazioni no profit che dovrebbero far prevalere una maggiore sensibilità per la tutela della salute dei cittadini”.Infine la soluzione: “Il ricorso alla tecnologia della cremazione criogenica potrebbe essere un'alternativa sostenibile ma sempre nel caso ce ne fosse veramente bisogno”.