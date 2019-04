19.04.2019 h 12:27 commenti

I Cinque stelle candidano una donna per la poltrona di sindaco di Montemurlo

Si chiama Angela Tortolano ed è stata scelta all'unanimità dal gruppo locale dei Pentastellati. Anche la lista vede una presenza rosa dominante

Il Movimento 5 stelle ufficializza il proprio candidato sindaco alle elezioni comunali di Montemurlo. Si chiama Angela Tortolano, ha 52 anni, è ingegnere Civile e insegna tecnologie tessili all’Istituto tecnico industriale Buzzi di Prato. Il suo nome è stato scelto all’unanimità dal gruppo montemurlese "che in lei - si spiega in comunicato - ha trovato competenza, passione, umiltà ma anche pragmatismo".

La certificazione della lista da parte delle alte sfere dei Pentastellati è appena arrivata e permetterà a Tortolano di sfidare Simone Calamai del centrosinistra e Matteo Mazzanti del centrodestra nella corsa per la conquista della poltrona di sindaco di Montemurlo. “Dopo molte settimane di attesa - dichiara la candidata a 5 stelle - abbiamo ottenuto la certificazione della lista dal nostro staff e possiamo quindi annunciare alla cittadinanza che alle prossime elezioni amministrative il movimento ci sarà, forte più che mai, con una compagine di candidati consiglieri desiderosi di contribuire alla crescita ed al benessere della comunità in cui viviamo”.

Tortolano si è trasferita a Montemurlo nel 2011 e dal 2016 ha iniziato a frequentare con assiduità il gruppo locale del M5S. Ha supportato più volte i due attuali consiglieri penstastellati, Marco Sarti ed Enrico Mungai, che adesso fanno parte del suo staff.

“In questi mesi - spiega Tortolano - abbiamo lavorato alla stesura del nostro programma parlando con molti cittadini che ci hanno riportato problematiche e proposte per migliorare questo nostro Comune. Siamo diversi dal resto della politica che ha caratterizzato da sempre questi territori ed in questi cinque anni lo abbiamo dimostrato portando avanti in consiglio comunale numerose battaglie sui temi più vari. Siamo stati un’opposizione che si è distinta per competenza e spirito critico, sempre però con l’obiettivo di proporre soluzioni e mai di distruggere, per questo abbiamo inciso efficacemente in maniera indiretta su molte delle scelte operate da maggioranza e giunta nella consiliatura uscente.

La lista di candidati consiglieri è composta in maggioranza da donne e l'aspirante sindaco sta lavorando alla composizione della squadra di governo individuando in stimate figure professionali i propri assessori. "Angela - si legge ancora nel comunicato dello staff - è esattamente ciò che si può definire una rivoluzione gentile nel panorama politico moderno che, unitamente al suo carattere forte e deciso, ci auguriamo la portino ad essere il primo sindaco donna di Montemurlo".