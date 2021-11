09.11.2021 h 12:30 commenti

I "cenci di Prato" in orbita nello spazio con lo SpaceShip2 di Virgin Galactic

L'onorevole Silli ha consegnato tre campioni di filato bouclé, velour e stoppino di lana ai due astronauti italiani che saranno impegnati nella missione #Virtute1: "Saranno messi in una tasca della tuta spaziale"

Nel 1969, anno dello sbarco dell'uomo sulla Luna, le Pagliette del Buzzi decisero di chiamare la loro rivista "Cencincielo". Adesso, a 52 anni di distanza, quel titolo si rivela premonitore e tre pezzetti di "cenci di Prato" si apprestano a volare nello spazio a bordo del veicolo SpaceShip2 di Virgin Galactic.

A rendere possibile ciò, l'idea venuta proprio ad una ex Paglietta: l'onorevole Giorgio Silli (Coraggio Italia) che oggi ha incontrato due degli astronauti che saranno impegnati nella missione #Virtute1, il primo volo suborbitale a scopo scientifico. "Lo SpaceShip2 - spiega Silli -porterà in orbita, simbolicamente, la nostra lana prodotta a Prato”. Il parlamentare pratese ha consegnato i tre campioni di stoffa ai due astronauti italiani, Pantaleone Carlucci e Lucia Paciucci, che parteciperanno alla prossima missione spaziale della Virgin Galactic. “Ho voluto consegnare all’ingegner Carlucci, affinché lo inserisca nella tasca della sua tuta per portarlo nello spazio. un campione di filato bouclé, un campione di velour e un campione di stoppino di lana. La missione, organizzata da Cnr ed Aeronautica Militare, rappresenta un cambio di paradigma per il sistema Paese, e propone un passo avanti verso il futuro grazie alle tecnologie dei voli suborbitali".