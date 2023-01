30.01.2023 h 10:14 commenti

I Cavalieri Union Rugby incassano la decima vittoria stagionale e restano secondi

Prosegue la marcia della squadra pratese nella serie A di rugby: l'obiettivo play off è a portata di mano. Nell'ultimo turno battuta 45-10 l'Us Primavera e conquistato anche il punto bonus

Decima vittoria stagionale dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che nel dodicesimo turno del campionato di serie A hanno battuto per 45 a 10 l'Us Primavera Rugby. Prosegue l'ottimo momento di forma degli uomini allenati da coach Chiesa, secondi in classifica, capaci di ottenere 5 punti e ancora in piena corsa per i play-off.

Alla vigilia della partita lo staff aveva chiesto alla squadra di rimanere concentrata e i ragazzi in campo hanno risposto presente, andando a realizzare 7 mete e 5 trasformazioni che non hanno lasciato scampo alla squadra ospite.

Nel primo tempo si intuisce presto la direzione che avrà l’incontro: prima Battisti e poi Giovanchelli oltrepassano la linea di meta a conclusione del buon lavoro di sfiancamento fatto dai primi 8 uomini di mischia dagli sviluppi della rimessa laterale. Il piede di Puglia è preciso in entrambi i casi e la formazione di casa può scavare un primo break.

Il pacchetto è dominante, ma al contempo arrivano molti errori di handling che non consentono ai Cavalieri di Union di allungare il punteggio, nonostante nei i primi 30 minuti si giochi principalmente nella metà campo avversaria. Si rifà sotto la Primavera sul finire del primo tempo, quando Marocchi spedisce tra i pali un calcio di punizione decretato per una serie di falli ripetuti dentro l’area dei 22 metri. Al riposo il parziale è di 14 a 3.

Il secondo tempo inizia con la Primavera intraprendente, ma ancora non troppo fortunata nel tentativo di smuovere il tabellino. Ci pensano Righini e Nistri a tradurre in punti due ottime iniziative dei propri compagni. Al 46’ Zucconi riparte sull’asse di un raggruppamento generato dall’incursione di Magni, fa breccia e trova il sostegno dell’accorrente Righini che va a marcare la terza meta dell’incontro. Puglia trasforma per il 21 a 3. 5 minuti più tardi dalla base di una mischia ordinata arriva ancora Magni a tutta velocità, costringe due difensori a concentrarsi su di lui, ma in sostegno c’è Nistri che raccoglie l’off load dell’apertura pratese e deposita in meta per il 26 a 3, poi 28 a 3 grazie alla trasformazione di Puglia.

La partita ha preso una direzione precisa e, anche se si giocano mischie no contest a causa degli infortuni delle prime linee ospiti, arriva il sussulto della Primavera che va in meta 61’ grazie ad un intercetto di Martelletti. Marocchi da posizione defilata trasforma per il 28 a 10.

Nell’ultimo quarto di gara si sente l’impatto della panchina dei Cavalieri Union. Tutti i nuovi entrati mantengono alta l’intensità degli attacchi, così arrivano altre tre mete, prima con Pesci che finalizza una bella manovra dei trequarti, poi con Marioni che a campo aperto si rende protagonista di una bella accelerazione che disorienta i difensori e vale il 38 a 10.

La parola fine la mette Renzoni, quando a tempo scaduto rompe ancora una volta la linea di difesa dei romani e marca la settima segnatura. Puglia spedisce tra i pali per il definitivo 45 a 10 che consente alla squadra di cantare di gioia sotto le tribune del Chersoni.

Adesso il campionato di A si ferma per una settimana, poi i Cavalieri Union giocheranno il tredicesimo turno sul campo del Civitavecchia.

La classifica: Lazio 55 p.; Cavalieri Union 47; Capitolina 45; Avezzano 35; Pesaro 30; Primavera 25; Civitavecchia 22; Perugia 15; Livorno 15; Villa Pamphili 13; Napoli/Afragola 5.