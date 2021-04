11.04.2021 h 10:42 commenti

I carabinieri trovano sette clienti nel bar aperto in orario vietato

Il controllo è scattato ieri sera a San Paolo. Per tutti gli avventori e per il titolare è scattata la multa da 400 euro, mentre il locale dovrà restare chiuso per cinque giorni

Nonostante la zona rossa sono sempre più numerose le attività che tengono aperto infrangendo le norme anticontagio da Covid. L'ultima scoperta dalle forze dell'ordine è un bar che si trova tra via Mascagni e via Pistoiese, chiuso nella tarda serata di ieri dai carabinieri del Radiomobile di Prato che hanno effettuato un controllo nell'esercizio Al suo interno erano presenti ben sette clienti intenti a consumare al banco. Per tutti e sette e per il titolare è così scattata la sanzione da 400 euro ciascuno. Disposta anche la sospensione della licenza d’esercizio per cinque giorni per il bar, che non potrà aprire nemmeno per l'asporto negli orari consentiti dalle norme attuali.

Edizioni locali collegate: Prato

