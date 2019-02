08.02.2019 h 14:18 commenti

I carabinieri forestali in viale Montegrappa: controlli sul taglio degli alberi dopo gli esposti

Stamani i militari hanno anche acquisito la documentazione sul cantiere negli uffici comunali. Nei prossimi giorni verranno fatti altri controlli

Sopralluogo in viale Montegrappa, oggi 8 febbraio, dei carabinieri forestali che hanno controllato in particolare il primo tratto della strada, quello dove sono iniziati i tagli degli alberi. Il controllo è scattato in seguito alla presentazione di alcuni esposti. I militari hanno anche anche acquisito la documentazione negli uffici comunali. Al momento non sarebbero emerse irregolarità evidenti ma gli accertamenti, fanno sapere dal comando, continueranno nei prossimi giorni per verificare la correttezza delle scelte progettuali fatte e dei lavori eseguiti sin qui.

In viale Montegrappa il Comune ha fatto partire rilevanti lavori di riqualificazione e valorizzazione che prevedono la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale e la sostituzione degli alberi, con l'abbattimento di oltre cento esemplari di tiglio e platano.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus