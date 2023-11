08.11.2023 h 13:27 commenti

'I carabinieri e le comunità', presentato il calendario storico dell'Arma 2024

Dodici storie per raccontare il legame che unisce carabinieri e collettività. L'opera è stata realizzata da Pininfarina con il contributo editoriale di Massimo Gramellini. Tiratura: un milione 200mila copie

'I carabinieri e la comunità' il titolo del calendario storico dell'Arma 2024, presentato oggi, mercoledì 8 novembre, in tutta Italia. Il calendario, presentato anche al comando provinciale di Prato, è stato realizzato dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini che ha creato i testi che accompagnano le immagini. Il tema è descritto nel titolo: il carabinieri come punto di riferimento per i cittadini, presenza costante in ogni momento storico del Paese e nella vita di tutti i giorni. Vicinanza, contatto, ascolto le doti che fanno di un carabiniere il faro puntato sulla collettività. Dodici i racconti del calendario: ogni mese una storia reale, nessuna invenzione. Le storie sono accompagnate da una banda rossa creata da Pininfarina che è il leit motiv del calendario percorrendolo come un filo ideale.

Il calendario storico dell'Arma ha una tiratura di un milione 200mila copie, di oltre oltre 160mila in altre lingue: inglese, francesce, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, a cui si aggiungono sardo e friulano. Un oggetto da collezione molto amato a dimostrazione del legame tra carabinieri e cittadini.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus