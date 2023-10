30.10.2023 h 10:16 commenti

I carabinieri di Vaiano e Vernio a 'scuola' di defibrillatore grazie alla Misericordia

La sezione di Vaiano della Confraternita ha accolto l'invito dell'Arma di organizzare un corso per imparare le manovre di primo soccorso e l'utilizzo del piccolo ma fondamentale macchinario che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco

Per i carabinieri di Vaiano, la mattina di sabato 28 ottobre è stata dedicata alla formazione. Grazie al supporto della sezione vaianese della Misericordia, i militari dell’Arma hanno imparato a utilizzare il nuovo defibrillatore installato nel comando di via Fratelli Rosselli.

Il comandante, Marco Civitareale, ha chiesto al presidente della Misericordia di Vaiano, Fabrizio Manganelli, di poter organizzare un corso di Blsd per imparare le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore e la Confraternita si è messa volentieri a disposizione.

Il corso è stato svolto dal centro di formazione della Misericordia vaianese e ha visto la partecipazione di carabinieri di Vaiano e di Vernio. «Abbiamo svolto prima una parte teorica su come ci si approccia al paziente, poi abbiamo fatto una parte pratica su come si deve procedere in caso di pronto intervento», ha spiegato il presidente Fabrizio Manganelli.

Al termine del corso i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione riconosciuto dalla Regione Toscana.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus