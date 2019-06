05.06.2019 h 19:40 commenti

I carabinieri di Prato festeggiano 205 anni. L'elenco dei militari premiati

Report del comandante provinciale Marco Grandini sui primi cinque mesi del 2019: i reati sono diminuiti del 12% e i furti del 18%. In controtendenza i furti in abitazione che registrano un +3%

L'Arma dei carabinieri di Prato ha festeggiato in piazza delle Carceri il 205°anniversario di fondazione alla presenza delle autorità cittadine, di tanti familiari dei militari in servizio nel pratese e di appassionati della Benemerita

Schierati all'ombra del Castello dell'Imperatore tutte le articolazioni del Comando Provinciale, il gruppo Carabinieri Forestale e della Compagnia d’intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana. Presenti i gonfaloni della città di Prato, della Provincia e degli altri comuni del territorio, le associazioni combattentistiche e d’arma e le sezioni A.N.C. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera solenne e la deposizione di una corona in onore ai caduti, ha preso la parola il colonnello Marco Grandini, comandante provinciale, che sulla base dei dati registrati nei primi cinque mesi dell'anno, ha confermato la tendenza già in atto nel 2018: "I reati totali sono calati del 12%, i furti del 18% e i 120 arresti eseguiti ne sono la riprova. Ma l’impegno dell’Arma non si ferma a questi risultati. I prossimi obiettivi sono: una più forte azione di contrasto ai furti in abitazione che, in controtendenza rispetto agli altri dati, sono invece sensibilmente aumentati (+ 3%) e ai reati in materia di lavoro quali il caporalato, lo sfruttamento del lavoro e la tutela della sicurezza. Massimo sarà anche l’impegno nei servizi preventivi al fine di incidere non solo sulla sicurezza reale ma anche su quella percepita".

Nel corso della cerimonia è intervenuto il maresciallo Giuseppe Giangrande, medaglia d’oro al valor civile che per la prima volta dall’attentato del 2013, ha preso parte alla Festa dell’Arma di Prato.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, sono stati premiati i militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.