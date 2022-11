21.11.2022 h 11:41 commenti

I carabinieri di Prato celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma

Nel pomeriggio una messa in Duomo officiata dal vescovo Giovanni Nerbini alla presenza della massime autorità. Nell'occasione sarà ricordato l’81° anniversario della battaglia di Culqualber

Nel pomeriggio di oggi, 21 novembre, alle 16.30, il Duomo di Prato ospiterà la messa celebrata in onore della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei carabinieri. La cerimonia religiosa, organizzata dal comando provinciale di Prato, sarà officiata dal vescovo Giovanni Nerbini.

Nel corso della Messa verrà ricordato l’81° anniversario della battaglia di Culqualber - combattuta in Etiopia dal 6 agosto al 21 novembre 1941 - durante la quale il 1° Gruppo mobilitato carabinieri si immolò pur di contrastare l’avanzata dell’esercito inglese, preponderante per numero di militari, armamento e mezzi. Ai pochi superstiti, i militari britannici tributarono l’“onore delle armi”, riconoscendo così l’eccezionale valore dei carabinieri. Per il comportamento tenuto nel corso della battaglia, alla Bandiera dell’Arma fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare. In occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, i carabinieri infine celebreranno la “Giornata dell’orfano”.

Alla Santa Messa parteciperanno le massime autorità civili e militari della città.